Phạm vi hoạt động của xe điện suy giảm ra sao sau 5 năm?

Theo nghiên cứu của công ty phân tích dữ liệu Recurrent, các mẫu xe điện đời mới có khả năng duy trì 97% quãng đường di chuyển ban đầu sau 5 năm sử dụng.

Cụ thể, một chiếc ô tô điện với tầm hoạt động 523 km mỗi lần sạc khi mới mua vẫn có thể đạt khoảng 497 km vào năm 2031.

Nghiên cứu này dựa trên việc thu thập và phân tích hơn 1 tỷ dặm dữ liệu lái xe thực tế từ nhiều dòng xe, trong các điều kiện khí hậu, địa hình và thói quen sử dụng khác nhau.

Recurrent đã sử dụng chỉ số phạm vi hoạt động kỳ vọng thực tế để phản ánh chính xác hơn trải nghiệm của người dùng, thay vì chỉ dựa vào con số công bố của các nhà sản xuất.

Kết quả cho thấy mức suy giảm pin của xe điện thực tế thấp hơn nhiều so với những dự đoán phổ biến trên thị trường, từ đó xóa bỏ lo ngại về hiện tượng chai pin nhanh.

Đây là tín hiệu tích cực cho những người đang cân nhắc chuyển sang xe điện, đặc biệt khi giá trị bán lại và tuổi thọ pin là hai yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Theo Recurrent, một số thương hiệu xe như Cadillac, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz và Rivian gần như không có sự suy giảm đáng kể về tầm hoạt động sau 5 năm.

Không chỉ pin bền hơn, quãng đường di chuyển trung bình của các mẫu ô tô điện cũng đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ khoảng 420 km vào năm 2020 lên 523 km hiện nay.

Một số mẫu xe mới từ Mercedes-Benz và BMW thậm chí có thể đạt ngưỡng 800 km mỗi lần sạc, trong khi các hãng xe Trung Quốc đang đua nhau giới thiệu những mẫu xe điện có khả năng di chuyển hơn 1.000 km.

Sự cải thiện này đến từ nhiều yếu tố như công nghệ pin mới, thiết kế khí động học tối ưu và hệ thống quản lý nhiệt hiệu quả, giúp xe tiết kiệm năng lượng trong quá trình vận hành.

Tốc độ sạc cũng được rút ngắn, với Hyundai nổi bật là thương hiệu có các mẫu xe sạc nhanh nhất thị trường hiện nay nhờ nền tảng điện áp 800V.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng phạm vi hoạt động dài hơn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hiệu quả tốt hơn. Nhiều mẫu xe điện cỡ lớn sử dụng pin dung lượng cao để đạt quãng đường trên 640 km, nhưng điều này cũng làm tăng trọng lượng xe.

Chẳng hạn, một chiếc Chevrolet Silverado EV có khối lượng không tải vượt quá 4 tấn. Theo Recurrent, trọng lượng lớn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tiêu thụ năng lượng, khả năng vận hành và gia tăng rủi ro khi va chạm với các phương tiện nhỏ hơn.