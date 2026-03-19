Xác minh clip nhóm người ngồi ăn uống sau xe bán tải đang chạy ở TP.HCM

Ngày 19/3, Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bình Tây xác minh, xử lý nhóm người ngồi thùng xe bán tải, bày bàn ghế ăn uống.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh nhóm người ngồi trên thùng xe bán tải, dừng trước một tiệm hủ tiếu trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây để mua đồ ăn. Sau đó, cả nhóm mang bát, đũa quay lại xe, đặt bàn ghế trên thùng xe rồi ngồi ăn uống trong lúc phương tiện tiếp tục di chuyển.

Đáng nói, hành vi này gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho hay với trường hợp trên, tài xế xe bán tải có thể bị xử lý lỗi "chở người trên thùng xe tải (bao gồm cả xe bán tải) trái quy định", mức phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024.