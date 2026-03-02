Công an làm việc với tài xế tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào ô tô tải

(VTC News) -

Video: Ô tô bán tải tạt đầu khiến xe máy chở trẻ nhỏ suýt ngã vào gầm xe tải

Ngày 28/2, nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News cho hay, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) làm việc với tài xế ô tô bán tải chèn ngã 3 người đi xe máy trên đường Đỗ Mười.

Thông tin về danh tính tài xế chưa được cung cấp.

Hình ảnh từ camera cho thấy ô tô bán tải cố tình chèn ép khiến xe máy ngã ra đường ngay trước bánh ô tô tải. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe bản tải chèn ép khiến người đi xe máy ngã ra đường ở Hà Nội.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 27/2 trên đường song hành Vành đai 3 (đoạn gần nút giao Tam Trinh) hướng cầu Thanh Trì - Yên Sở.

Đoạn clip được lan truyền ghi lại cảnh chiếc xe bán tải cố lạng lách, chèn ép khiến xe máy đổ ra đường. Trên xe máy lúc này có 3 người, trong đó có một trẻ nhỏ.

Theo hình ảnh từ clip, khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đất, suýt va chạm với xe tải bên cạnh. Sau đó, xe bán tải tăng ga bỏ đi. Người đàn ông ngồi sau bế cháu bé cố gắng chạy bộ đuổi theo ô tô bán tải nhưng bất thành.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cục CSGT chuyển thông tin tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc.