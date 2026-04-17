Xác định hai cặp đấu bán kết Europa League 2025-2026

Europa League mùa giải 2025-2026 đang bước vào giai đoạn quyết định với hai cặp bán kết rất đáng chờ đợi. Aston Villa chạm trán Nottingham Forest, trong khi Braga đối đầu Freiburg.

HLV Unai Emery tỏ ra rất háo hức trước cuộc đối đầu với Nottingham Forest ở bán kết Europa League, sau khi Aston Villa đã đánh bại Bologna 4-0 trong trận tứ kết lượt về ngày 17/4.

Ở trận lượt đi trên sân khách, Aston Villa đã thắng 3-1 nên họ chơi trận tái đấu với sự chủ động rất cao. Ollie Watkins mở tỷ số ngay trong hiệp một, ghi bàn thứ 13 của anh ở mùa giải này và là bàn thứ ba vào lưới Bologna sau hai lượt trận.

Emi Buendía nhanh chóng nhân đôi cách biệt chưa đầy một phút sau khi Morgan Rogers đá hỏng phạt đền. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã kịp chuộc lỗi khi nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ. Đến cuối trận, Ezri Konsa ghi thêm bàn, ấn định chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà.

Aston Villa - Nottingham Forest và Braga - Freiburg là hai cặp bán kết ở Europa League 2025-2026.

Aston Villa giành quyền vào bán kết và sẽ chạm trán Nottingham Forest trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết tại Istanbul. Trước đó, Nottingham Forest vừa đánh bại Porto trong trận cầu căng thẳng, với bàn thắng duy nhất của Morgan Gibbs-White.

Chia sẻ sau trận, HLV Emery cho biết: “Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, đều từng vô địch Cúp C1 châu Âu. Cả hai đều có lịch sử đáng tự hào ở đấu trường châu lục. Việc góp mặt ở bán kết lúc này mang ý nghĩa lớn với cả hai. Đây sẽ là cặp đấu hấp dẫn cho cầu thủ và người hâm mộ. Chúng tôi đang tận hưởng hành trình này".

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn 50 năm, Europa League mới lại xuất hiện một cặp bán kết toàn Anh. Lần gần nhất là màn so tài giữa Liverpool và Tottenham vào năm 1973.

Ở cặp bán kết còn lại, Braga sẽ chạm trán Freiburg. Đại diện Bồ Đào Nha vừa tạo nên cuộc ngược dòng giàu cảm xúc khi hạ Real Betis 4-2 ở lượt về, qua đó giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 5-3. Trong khi đó, Freiburg thắng 3-1 ngay trên sân Celta Vigo, khép lại vòng tứ kết với tổng tỷ số áp đảo 6-1.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Freiburg góp mặt ở bán kết một giải châu Âu. Họ cũng là một trong hai đại diện của Bundesliga tiến sâu tới vòng này mùa giải năm nay, cùng với Bayern Munich - đội vừa loại Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu.

Theo lịch thi đấu, lượt đi bán kết Europa League sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 1/5, còn các trận lượt về được tổ chức sau đó một tuần. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/5 trên sân Besiktas (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).