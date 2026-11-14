Xã đảo Minh Châu mở khu cắm trại ven sông Hồng, hướng tới mô hình Làng Camping

(VTC News) -

Ngày 14/11, xã Minh Châu tổ chức khai trương khu cắm trại cộng đồng giai đoạn 1 tại Bãi Vu Vơ, thôn Chu Chàng. Khu vực này có diện tích khoảng 2ha, nằm ven sông Hồng, được đưa vào khai thác các hoạt động cắm trại (Camping - Glamping) và chụp ảnh, tham quan cảnh quan ven sông.

Khu cắm trại được kỳ vọng trở thành một trong những điểm kết nối các hoạt động du lịch sinh thái tại xã đảo. Bên cạnh trải nghiệm cắm trại, địa phương định hướng gắn địa điểm này với các hoạt động tham quan trang trại, tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm thu hoạch nông sản và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Theo định hướng của địa phương, du khách đến đây có thể kết hợp cắm trại ven sông với tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm thu hoạch nông sản và thưởng thức sản phẩm đặc trưng. Qua đó, hoạt động du lịch được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kinh doanh dịch vụ, mở rộng đầu ra cho nông sản và tăng thu nhập cho người dân.

Khu cắm trại cộng đồng giai đoạn 1 tại Bãi Vu Vơ, thôn Chu Chàng, xã Minh Châu. (Ảnh: M.C.)

Từ khu cắm trại giai đoạn đầu, xã Minh Châu dự kiến nghiên cứu xây dựng đề án phát triển thành mô hình Làng Camping. Định hướng này bao gồm việc quy hoạch hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và tổ chức các hoạt động cắm trại theo mùa.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tính đến việc tổ chức định kỳ các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thể thao ngoài trời nhằm thu hút du khách.

Khu vực có diện tích khoảng 2ha, nằm ven sông Hồng, được đưa vào khai thác các hoạt động cắm trại (Camping - Glamping) và chụp ảnh, tham quan cảnh quan ven sông. (Ảnh: M.C.)

Xã Minh Châu cũng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Bữa cơm Đại đoàn kết lần thứ 3 kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 1/7/2025.

Bữa cơm diễn ra đồng loạt tại 7 khu dân cư thuộc thôn Chu Chàng và Chu Châu, dự kiến có hơn 2.000 người tham gia, đại diện cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn. Đây là hoạt động được địa phương định hướng duy trì thường niên nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các gia đình, các thế hệ và cộng đồng dân cư.