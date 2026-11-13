Ngang nhiên chiếm dụng hành lang quốc lộ qua Gia Lai làm gara ô tô

Thông tin đến Báo Điện tử VTC News, Văn phòng Quản lý đường bộ III.2 cho biết, hiện vị trí trên chưa được cấp giấy phép đấu nối vào quốc lộ 19. Điểm đấu nối “chui” nói trên với hàng chục lượt xe tải, xe container liên tục ra vào mỗi ngày, không có hệ thống biển cảnh báo, hướng dẫn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.