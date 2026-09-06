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Xuất bản ngày 06/09/2026 06:57 AM
Xuất bản ngày 06/09/2026 06:57 AM

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt?

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sau 6 tháng thi công, trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo Minh Châu với vốn đầu tư 109 tỉ đồng đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 1

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 60km, Minh Châu là xã đảo duy nhất của Thủ đô. Năm học 2026-2027, học sinh nơi đây đón dấu mốc mới khi Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được hoàn thành, đưa vào sử dụng ngay dịp khai giảng.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 2

Đây là trường liên cấp đầu tiên được xây dựng tại xã đảo Minh Châu. Công trình hoàn thành sau 6 tháng khởi công, kịp đón học sinh trong ngày khai giảng năm học mới.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 3

Dự án có tổng mức đầu tư 109 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ 49 tỉ đồng, nguồn vốn xã hội hóa là 60 tỉ đồng.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 4

Theo thiết kế, trường được tổ chức theo mô hình liên cấp, đáp ứng các yêu cầu dạy học, thực hành và giáo dục thể chất. Khối nhà 5 tầng xây mới có tổng diện tích sàn 4.665m², gồm các phòng học lý thuyết, phòng học bộ môn, hội trường và phòng chức năng.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 5

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 6

Các khối nhà phục vụ bậc tiểu học, THCS được cải tạo, hoàn thiện cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy cũng được đầu tư đồng bộ.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 7
Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 8

Trong trường có các phòng học văn hóa, phòng chức năng, phòng STEM, phòng công nghệ được trang bị thiết bị nghe nhìn và kết nối mạng tốc độ cao. Học sinh còn có các phòng thực hành, thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học và thư viện. (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các vị đại biểu đi tham quan phòng học STEM tại trường liên cấp xã Minh Châu sáng 5/9).

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 9

Trường có phòng đa năng, các phòng tập, khu vực thi đấu thể thao và khu bếp ăn học đường.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 10

Những hạng mục này tạo nên một ngôi trường có quy mô khang trang giữa xã đảo, với các khu vực học tập, thực hành và rèn luyện được bố trí trong cùng một cơ sở.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 11

Năm học 2026-2027, trường có 970 học sinh. Ở lớp 1, trường tuyển đủ 72 học sinh theo chỉ tiêu. Khối 6 tiếp nhận 96 học sinh, bảo đảm sĩ số theo quy định. Đặc biệt, 76 học sinh lớp 10 là những em đầu tiên được học THPT ngay tại xã Minh Châu.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 12

Việc mở cấp THPT ngay tại địa phương tạo ra thay đổi rõ rệt đối với học sinh sau khi hoàn thành THCS. Thay vì phải đi đò qua sông, từ năm học này, các em có thể tiếp tục học tập ngay tại xã.

Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt? - 13

Cùng với trường liên cấp, Trường Mầm non Minh Châu hiện có khoảng 340 trẻ. Trong năm học này, trường tuyển 80 trong tổng số 90 trẻ đầu cấp, gồm 67 cháu nhóm nhà trẻ và 13 cháu lớp mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Trước năm học mới, toàn bộ trẻ được kiểm tra và chăm sóc y tế học đường.

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