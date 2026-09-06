Trường liên cấp đầu tiên ở xã đảo duy nhất Hà Nội có gì đặc biệt?

Trong trường có các phòng học văn hóa, phòng chức năng, phòng STEM, phòng công nghệ được trang bị thiết bị nghe nhìn và kết nối mạng tốc độ cao. Học sinh còn có các phòng thực hành, thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học và thư viện. (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các vị đại biểu đi tham quan phòng học STEM tại trường liên cấp xã Minh Châu sáng 5/9).