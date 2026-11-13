Tấp nập thi công đại lộ 8 làn xe xuyên rừng cao su kết nối sân bay Long Thành

Do được Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao mặt bằng từ sớm, sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm khởi công, đoạn nắn tuyến dài 6km đã cơ bản hoàn thành công tác san ủi và đắp đất nền. Hình hài tuyến đường 8 làn xe giữa những hàng cao su xanh ngát có thể quan sát rõ từ trên cao.