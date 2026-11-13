Tấp nập thi công đại lộ 8 làn xe xuyên rừng cao su kết nối sân bay Long Thành

Ngang nhiên chiếm dụng hành lang quốc lộ qua Gia Lai làm gara ô tô
Ngang nhiên chiếm dụng hành lang QL19 làm gara ô tô gây nguy cơ mất an toàn giao thông, xả rác mất mỹ quan đô thị, một hộ dân tại Gia Lai chây ỳ bất chấp lệnh cấm.
Cận cảnh nhà hàng lấn chiếm khoảng 800m² đất tại danh thắng quốc gia Hồ Lắk
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