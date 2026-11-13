Bờ biển bị xâm thực, hàng quán tan hoang sau đợt mưa lũ kéo dài ở Huế
(VTC News) -
Những đợt mưa lũ kéo dài gây ra tình trạng xâm thực tại khu vực bờ biển phường Thuận An (TP Huế), loạt hàng quán bị gió lốc làm cho tan hoang.
Hàng quán ven bờ biển ở Huế tan hoang sau đợt mưa lũ dài ngày
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi Khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), mưa lũ những ngày qua làm 2 người ở xã Quảng Điền bị thương, gãy chân trong quá trình dọn dẹp nhà ở. Hiện một người được về nhà, người còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Mưa lũ cũng khiến 8 ngôi nhà ở TP Huế bị tốc mái (xã A Lưới 1 có 4 nhà bị tốc mái khoảng 30%; phường Hóa Châu 1 nhà diện tích 48m2, tốc mái 100%, xã Lộc An 1 nhà bị hư hỏng phần mái do bị cây gãy đổ; phường Phong Quảng 2 nhà tốc mái dưới 30%).
Ngoài ra, một cống dài khoảng 4 mét trên đường liên thôn Bắc Sơn (xã A Lưới 1) bị sập hoàn toàn. Đường giao thông nông thôn, thôn Hồng Nam (xã A Lưới 2) sạt lở khoảng 50m; đường Bắc Sơn thôn Tà Rê (xã A Lưới 2) bị bồi lấp khoảng 20m.
Đường Giải phóng A So thôn Sơn Phước (xã A Lưới 2) bị đất đá bồi lấp khoảng 50 mét. Đường giao thông (gần nhà Ông Hồ Khắc Hà) thôn Hồng Bắc (xã A Lưới 2) đất đá bồi lấp khoảng 30 mét. Đoạn đường đi qua thôn A Bả (xã A Lưới 2) bị sạt lở khoảng 10m và đường tỉnh lộ 20 đoạn đi qua thôn Hồng Quảng (xã A Lưới 2) bị sạt lở đất đá khoảng 50 mét.
Tại xã Khe Tre, đường 14B đoạn qua thôn Hương Phú (Xuân Phú cũ) vị trí khắc phục lũ năm 2025, trong đợt lũ này tiếp tục bị hư hỏng ảnh hưởng giao thông đi lại. Cống thoát nước vào khu vực thác Mơ bị hư hỏng hoàn toàn đoạn vào khu du lịch (YesHue Eco) không đi lại được.
Cống thoát nước tại đường dân sinh thôn Đoàn Kết (thôn 3 cũ) bị sạt lở. Một số tuyến đường tại thôn Đoàn Kết và tuyến liên thôn, bùn đất tràn ra mặt đường ảnh hưởng giao thông đi lại cơ quan chức năng đang huy động lực lượng dọn dẹp để đảm bảo giao thông đi lại.
NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT
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