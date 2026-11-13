Cận cảnh nhà hàng lấn chiếm khoảng 800m² đất tại danh thắng quốc gia Hồ Lắk

Theo hồ sơ, trước đây, ông Trịnh Văn Hiến thuê thửa đất rộng 1.020m² của hộ ông Y Khơn Ênuôl để xây dựng nhà hàng Hiến Thủy, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, qua xác minh, công trình nhà hàng cao 2-3 tầng, kèm bến thuyền có dấu hiệu xây dựng trái phép trên thửa đất số 7, diện tích 722,1m², thửa đất số 8, diện tích 368,8m² và một phần đất thuộc khu di tích hồ Lắk chưa xác định được diện tích cụ thể. Trong đó, thửa đất số 7 trước đây nằm trong diện tích hồ Lắk.
Đáng chú ý, từ năm 2013, ông Hiến đã nhiều lần đổ đất lấn, chiếm hồ Lắk và bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Dù đã nộp phạt, ông Hiến vẫn tiếp tục cơi nới, mở rộng công trình. Chính quyền địa phương sau đó nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng không ban hành thêm quyết định xử phạt.
Từ năm 2024, các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Đắk Lắk nhiều lần chỉ đạo xử lý vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Công trình tồn tại kéo dài khoảng 13 năm, trong khi diện tích đất có dấu hiệu bị lấn chiếm, ranh giới khu vực bảo vệ di tích và hồ sơ xử phạt trước đây vẫn chưa được làm rõ.
Trước thực trạng này, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND xã Liên Sơn Lắk khẩn trương kiểm tra, đo đạc, xác định chính xác diện tích, vị trí đất có dấu hiệu bị lấn chiếm, làm rõ nguồn gốc đất và tính pháp lý của công trình. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý theo quy định, xem xét buộc trả lại đất lấn chiếm, khôi phục hiện trạng hoặc tháo dỡ phần công trình vi phạm.
Viện KSND tỉnh yêu cầu UBND xã Liên Sơn Lắk báo cáo kết quả thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được kiến nghị. Trường hợp các biện pháp xử lý không hiệu quả và đủ điều kiện theo quy định, Viện KSND tỉnh sẽ xem xét khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công, bảo vệ danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Lắk.
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