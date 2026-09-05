Lễ khai giảng đặc biệt ở xã đảo duy nhất Thủ đô

Sáng 5/9, học sinh xã đảo Minh Châu, Hà Nội đón một lễ khai giảng đặc biệt khi lần đầu tiên có trường THPT ngay tại địa phương. Trong số 970 học sinh dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, 76 học sinh lớp 10 trở thành khóa THPT đầu tiên của xã.
Lễ khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu và khai giảng năm học mới được Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Châu cùng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.
Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được thành lập theo Quyết định số 2878/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/7/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội. Nhà trường được tổ chức trên cơ sở hợp nhất Trường Tiểu học và THCS Minh Châu, đồng thời bổ sung cấp THPT.
Đây là lần đầu Minh Châu có một trường liên cấp hoàn chỉnh từ tiểu học đến THPT trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội quản lý. Dự án trường có tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hà Nội bố trí 49 tỷ đồng và 60 tỷ đồng còn lại đến từ nguồn vốn xã hội hóa.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, ngày 9/2/2026, ông Nguyễn Duy Ngọc, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã về thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương. Từ những kiến nghị của Minh Châu, ông Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo khẩn trương xây dựng trường liên cấp và hoàn thành công trình trước khai giảng năm học 2026 - 2027.
Sau đó, Đảng ủy xã Minh Châu chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành thành phố, cụ thể hóa thành 3 nhiệm vụ cấp bách và 9 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, việc hoàn thành trường mới vừa là sự hỗ trợ thiết thực đối với địa phương, vừa đặt ra trách nhiệm trong quản lý và khai thác hiệu quả công trình. Theo ông, xây dựng trường đã khó, nhưng để nơi đây thực sự trở thành môi trường học tập, rèn luyện và hình thành những thế hệ học sinh tốt còn cần một quá trình lâu dài.
Trong lễ khai giảng, em Nguyễn Thị Kim Liên, học sinh lớp 9C, đại diện học sinh ba cấp phát biểu. Nữ sinh bày tỏ niềm vui khi được học trong một ngôi trường khang trang, hiện đại ngay tại quê hương.
Kim Liên cho rằng ngày khai trường năm nay có ý nghĩa đặc biệt với học sinh Minh Châu. Ba cấp học được tổ chức trong cùng một trường, tạo nên một môi trường học tập xuyên suốt từ tiểu học đến THPT. Với nữ sinh, được học tập tại ngôi trường mới ngay trên quê hương là một niềm vui lớn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội bấm nút khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, khai giảng năm học 2026 - 2027 tại xã Minh Châu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội trao tặng phòng học STEM và lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, khai giảng năm học 2026 - 2027 tại xã Minh Châu.
Sau lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các vị đại biểu đi tham quan phòng học STEM & AI, chúc thầy và trò bước vào năm học mới thi đua dạy tốt, học tốt.
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