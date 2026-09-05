Lễ khai giảng đặc biệt ở xã đảo duy nhất Thủ đô

Sau đó, Đảng ủy xã Minh Châu chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành thành phố, cụ thể hóa thành 3 nhiệm vụ cấp bách và 9 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến cho biết, việc hoàn thành trường mới vừa là sự hỗ trợ thiết thực đối với địa phương, vừa đặt ra trách nhiệm trong quản lý và khai thác hiệu quả công trình. Theo ông, xây dựng trường đã khó, nhưng để nơi đây thực sự trở thành môi trường học tập, rèn luyện và hình thành những thế hệ học sinh tốt còn cần một quá trình lâu dài.