135 ca nhập viện sau khi ăn bánh mỳ vỉa hè, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Liên quan đến vụ hàng trăm người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết để tích cực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Công tác điều trị phải bảo đảm an toàn người bệnh, hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ tại phường Cẩm Thành.

Sở Y tế đồng thời có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chuyên môn cho cơ quan chức năng phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc; hướng dẫn lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý các vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao UBND phường Cẩm Thành chủ động phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến vụ việc, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân và xác định nguồn gây ngộ độc. Cần khẩn trương kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc cùng các sản phẩm liên quan. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khi xảy ra sự cố hoặc vụ ngộ độc thực phẩm, các địa phương phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý ban đầu, báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên, không để chậm trễ trong công tác ứng phó và điều tra.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và chủ động thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) chiều 10/10 về vụ việc, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Theo khai thác dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 9 - 18h ngày 9/10, 18 người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại địa điểm trên. Khoảng 15h cùng ngày có người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Tính đến 7h30 ngày 12/10, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, điều trị 135 bệnh nhân.