Tổng Giám đốc VOV định hướng nâng tầm Futsal HDBank, lan tỏa giá trị cộng đồng

(VTC News) -

Ngày 5/11, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải Futsal HDBank Quốc gia năm 2026 và triển khai phương hướng, kế hoạch năm 2027.

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả mùa giải 2026, nhìn lại chặng đường 10 năm VOV phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia; đồng thời đề ra định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả tổ chức và vị thế futsal Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo các giải Futsal HDBank Quốc gia năm 2026; ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF; đại diện HDBank, lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV, VFF, Ban Tổ chức cùng các cá nhân có đóng góp trong công tác tổ chức giải. Hội nghị cũng có sự tham dự, đưa tin của đại diện 16 cơ quan báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn VFF, HDBank, các câu lạc bộ, nhà chuyên môn, cơ quan báo chí, truyền thông và những cá nhân trực tiếp tham gia tổ chức, phục vụ các giải đấu trong suốt năm qua.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, với lợi thế của cơ quan báo chí quốc gia, VOV không chỉ thực hiện vai trò đơn vị tổ chức mà còn phát huy vai trò chủ lực trong thông tin, tuyên truyền, quảng bá và xây dựng hình ảnh giải đấu. Các trận đấu được truyền tải trên nhiều nền tảng truyền thông số và phát sóng, góp phần đưa futsal đến gần hơn với công chúng.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao bằng khen cho các đơn vị phối hợp tổ chức các giải Futsal HDBank năm 2026.

Năm 2025, tổng lượt xem của ba hệ thống giải đạt hơn 16,3 triệu lượt trên các nền tảng số, tăng khoảng 1,52 lần so với năm 2024. Năm 2026, theo thống kê sơ bộ của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông VOV, con số này đạt 27,4 triệu lượt xem, tăng 1,68 lần so với năm trước.

Tổng Giám đốc VOV cũng nhấn mạnh sự đồng hành của thương hiệu HDBank trong suốt 10 năm qua là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của giải đấu.

Đánh giá chặng đường một thập kỷ, ông Đỗ Tiến Sỹ cho rằng quy mô, chất lượng chuyên môn và hiệu quả lan tỏa của các giải Futsal HDBank đã tạo nền tảng vững chắc để hệ thống giải bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.

Định hướng thời gian tới, Tổng Giám đốc VOV đề nghị VOV, VFF, HDBank cùng các tổ chức, cá nhân liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và hiệu quả trong công tác tổ chức.

Đặc biệt, ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh cần định hướng phát triển hệ thống Giải Futsal HDBank không chỉ dừng lại ở những sân chơi thể thao chuyên nghiệp mà từng bước trở thành thiết chế hoạt động thể thao có sức lan tỏa, gắn bó với đời sống văn hóa và cộng đồng.

Theo Tổng Giám đốc VOV, đây cũng là hướng cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thông qua việc tạo dựng những sân chơi thể thao hấp dẫn, mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, thể thao của Nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và lãnh đạo Ngân hàng HDBank... chụp ảnh lưu niệm.

Về kế hoạch năm 2027, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia và Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8, trên cơ sở thống nhất với lịch thi đấu quốc tế và kế hoạch chuyên môn của VFF.

Cụ thể, Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia dự kiến diễn ra từ ngày 20/2 đến 20/6/2027. Đội tuyển futsal nam quốc gia sẽ tập huấn từ ngày 11/3 đến 27/3, trước khi tham dự Asian Indoor Games tại Riyadh (Saudi Arabia), từ ngày 28/3 đến 8/4/2027.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia dự kiến tổ chức từ ngày 28/7 đến 8/8/2027. Tiếp đó, đội tuyển futsal nam quốc gia tập huấn từ ngày 16/8 đến 6/9 để chuẩn bị tham dự vòng loại Futsal Asian Cup, diễn ra từ ngày 7/9 đến 15/9/2027.

Tại SEA Games 2027 ở Malaysia, đội tuyển futsal nam quốc gia dự kiến thi đấu từ ngày 18/9 đến 29/9. Trong khi đó, CLB Thái Sơn Bắc dự kiến tham dự AFC Club Championship từ ngày 6/12 đến 11/12/2027.

Đối với Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án tổ chức phù hợp, dự kiến vào tháng 10 hoặc tháng 11/2027.