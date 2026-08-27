Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026: 8 đội bóng tranh tài từ 5/9 đến 14/9

(VTC News) -

Ngày 27/8, tại TP.HCM, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Lễ công bố Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

Nối tiếp thành công của Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026, Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 được tổ chức thi đấu tập trung tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP.HCM, từ ngày 5/9 đến 14/9/2026.

Giải có sự tham dự của 8 đội bóng gồm Thái Sơn Nam TP.HCM, Thái Sơn Bắc, Sahako, Hà Nội, Tân Hiệp Hưng TP.HCM, Sài Gòn Titans TP.HCM, Luxury Hạ Long và Trẻ TP.HCM.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026, cho biết mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 10 năm VOV phối hợp cùng VFF và HDBank tổ chức, phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia.

Theo ông Vũ Hải Quang, hành trình một thập kỷ qua không chỉ là sự phối hợp tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam mà còn góp phần kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của futsal trong nước.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại Lễ công bố Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026.

VOV cũng liên tục đổi mới công tác tổ chức và truyền thông, phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí quốc gia để lan tỏa hình ảnh futsal tới đông đảo công chúng.

Bước sang mùa giải 2026, Ban tổ chức tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng thời đổi mới nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hút của giải đấu.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam đang có những kết quả đáng chú ý trên đấu trường quốc tế.

Tại Giải Futsal giao hữu quốc tế Continental 2026 tổ chức ở Thái Lan, Đội tuyển Futsal Việt Nam giành ngôi Á quân với thành tích bất bại trước các đối thủ Nga, Thái Lan, Afghanistan và New Zealand.

Các đại biểu dự buổi lễ công bố.

Trước đó, đội tuyển vượt qua vòng loại và góp mặt tại tứ kết Vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2026 tại Indonesia, đồng thời giành hạng Ba tại Giải Futsal Đông Nam Á 2026.

Những kết quả này được kỳ vọng tạo thêm động lực cho sự phát triển của futsal Việt Nam, trong đó hệ thống giải đấu quốc nội tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường thi đấu thường xuyên, nâng cao chất lượng chuyên môn và tìm kiếm các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cho biết Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 là một giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu chính thức của VFF, tạo điều kiện để các cầu thủ rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo ông Châu, VFF kỳ vọng giải đấu tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ của người hâm mộ, đồng thời tạo ra môi trường giàu tính cạnh tranh để phát hiện thêm nhiều cầu thủ tài năng cho Đội tuyển Futsal Quốc gia.

VFF cũng ghi nhận sự đồng hành của VOV trong công tác tổ chức các mùa giải, góp phần đảm bảo môi trường thi đấu chuyên nghiệp và đưa các trận đấu đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22; trực tuyến trên hệ thống nội dung số VOVLive, hệ sinh thái số VOVFutsal gồm YouTube, Fanpage, TikTok và Instagram.

Giải Futsal HDBank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 5/9 đến 14/9 tại TP.HCM.

Các trận đấu cũng được phát trên các kênh chính thức của VFF, SCTV và những nền tảng số thể thao đối tác được Ban tổ chức cấp bản quyền, tín hiệu.

Thông tin về giải sẽ được cập nhật liên tục trên các kênh phát thanh quốc gia VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.VN, Báo Điện tử VTC News cùng các cơ quan báo chí đồng hành.