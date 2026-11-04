HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung nhà vô địch ASEAN Cup 2024

(VTC News) -

Theo đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập thêm Khuất Văn Khang nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trong tháng 11/2026. Văn Khang từng vô địch ASEAN Cup 2024 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của Văn Khang mang đến nhiều phương án chiến thuật mới. Ban huấn luyện có thể sử dụng cầu thủ này như một hậu vệ trái, tiền đạo cánh hoặc thậm chí tiền vệ trung tâm như một thử nghiệm nhân sự quan trọng. Việc Asian Cup 2027 bị hoãn tạo thêm thời gian cho huấn luyện viên Kim Sang-sik chuẩn bị nhân sự.

Khuất Văn Khang được triệu tập bổ sung cho đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 2003 vắng mặt ở đội tuyển quốc gia trong một số đợt tập trung gần đây vì chấn thương và một số nguyên nhân khác. Đây là cơ hội để Văn Khang thể hiện bản thân sau chuỗi phong độ không như ý.

Khuất Văn Khang là cầu thủ thứ tư được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2026, sau Nguyễn Đăng Dương (CLB Hưng Yên), Lê Quốc Nhật Nam (CLB Thể Công Viettel) và Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội). Với sự góp mặt của tiền vệ này, tổng quân số đội tuyển được nâng lên 27 cầu thủ.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chấp nhận câu chuyện hơn 10 trụ cột vắng mặt trong hoàn cảnh nhóm cầu thủ này đã có dấu hiệu quá tải từ sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải giao hữu quốc tế trong đợt FIFA Days tháng 11/2026 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của 3 đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan và Đài Bắc Trung Hoa.

Ba đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Bắc Trung Hoa đối đầu Kyrgyzstan ngày 13/11, trước khi Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Danh sách đội tuyển Việt Nam: