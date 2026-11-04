FC Seoul thắng 3-0 Thể Công Viettel: Lucas Araujo đá phản lưới nhà

(VTC News) -

● Cúp C2 châu Á FC Seoul 3 - 0 Thể Công Viettel Moon Seon-min 68’ Anderson De Oliveira 78’ ĐÃ KẾT THÚC Lucas Araujo 90’ (OG)

Tối 4/11, Thể Công Viettel thua FC Seoul 0-3 trên sân khách ở lượt trận thứ tư bảng E Cúp C2 châu Á 2026-2027. Đại diện Việt Nam giữ sạch lưới trong hơn một giờ trước khi lần lượt nhận các bàn thua ở phút 68, 78 và 90. Kết quả này khiến Thể Công Viettel thua FC Seoul với tổng tỷ số 0-8 sau hai lượt trận, sau thất bại 0-5 trên sân nhà ở lượt đi.

Thể Công Viettel đã chơi tốt hơn đáng kể so với cuộc đối đầu trước đó. Đội bóng áo lính lựa chọn thế trận phòng ngự phản công và duy trì được sự chắc chắn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, sức ép ngày càng lớn từ FC Seoul khiến hệ thống phòng ngự của đội khách không thể đứng vững trong khoảng 20 phút cuối.

FC Seoul đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3, Moon Seon-min có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Lawrence Caruso. Sau đó, Leonardo Ruiz cũng bỏ lỡ một tình huống thuận lợi ở phút 18 khi đưa bóng chệch khung thành. Thể Công Viettel chủ yếu lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công.

Thể Công Viettel nhận thất bại thứ hai trước FC Seoul. (Ảnh: Thể Công Viettel FC)

Dù chịu sức ép, đội khách vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 23, Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái rồi chuyền vào cho Jose Brandao Jr, nhưng tiền đạo này không thắng được thủ môn Lee Sang-min. Phút 30, Văn Khang tự mình xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chệch khung thành. Từ khoảng giữa hiệp, Thể Công Viettel bắt đầu tổ chức chuyển trạng thái tốt hơn và gây nhiều khó khăn cho FC Seoul. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, FC Seoul gia tăng tốc độ. Thủ môn Lawrence Caruso phải cứu thua trước cú sút xa của Anderson De Oliveira ở phút 54. Thể Công Viettel cũng có cơ hội phản công ở phút 60, khi Lucas Ribamar xâm nhập vòng cấm nhưng bị thủ môn đối phương băng ra ngăn chặn.

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 68. Moon Seon-min bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm qua Caruso, mở tỷ số cho FC Seoul. Bàn thua khiến Thể Công Viettel buộc phải đẩy đội hình lên và để lộ thêm khoảng trống. Phút 78, Anderson De Oliveira tận dụng tình huống phòng ngự không tốt của đội khách, nâng tỷ số lên 2-0.

Thể Công và Viettel cố gắng tìm bàn danh dự trong những phút cuối nhưng không thành công. Phút 85, Paulinho Martins sút xa đưa bóng chệch khung thành. Đến phút 90, Lucas Araujo trong nỗ lực cản phá lại đưa bóng phản lưới nhà, khép lại trận thua 0-3 của đại diện Việt Nam.

FC Seoul ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Baek Jong-bum TM 4 Lee Sang-min 6 Hrvoje Babec 10 Anderson Oliveira 11 Leonardo Ruiz 18 Cho Young-wook 22 Kim Jin-su ĐT 27 Moon Seon-min 37 Juan Antonio Ros 41 Hwang Do-yun 66 Park Soo-il DỰ BỊ 1 Lim Jun-sub TM 9 Patryk Klimala 14 Jeong Hyun-woo 16 Choi Jun 17 Ahn Jae-min 19 Cheon Seong-hoon 20 Lee Han-do 24 Kim Min-joon 40 Park Sung-hoon 42 Son Seung-beom 71 Yoon Ki-wook TM 88 Park Jang-han-gyeol Thể Công Viettel ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Lawrence Caruso TM 2 Kyle Colonna 5 Andre Luiz Guimaraes 7 Wesley Nata ĐT 9 Lucas Ribamar 11 Khuất Văn Khang 14 Paulinho Martins 15 Lucas Araujo 20 Đào Văn Nam 22 Nguyễn Hoàng Khánh 95 Jose Brandao Jr DỰ BỊ 5 Andre Luiz Guimaraes Siqueira Junior 8 Nguyễn Hữu Thắng 13 Rimario Gordon 16 Phạm Trung Hiếu 18 Đinh Viết Tú 28 Nguyễn Văn Việt TM 33 Phí Minh Long TM 34 Doãn Ngọc Tân 66 Damian Vu 88 Nguyễn Văn Tú 89 Lê Quốc Nhật Nam

Thông tin trận FC Seoul vs Thể Công Viettel

Hiện tại, Thể Công Viettel đang sở hữu 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả thất vọng khiến đội bóng áo lính quyết định chia tay HLV Velizar Popov sau hơn một năm hợp tác. Nhà cầm quân người Brazil Almeida De Azevedo Silva được bổ nhiệm thay thế, với nhiệm vụ đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ở trận đấu cách đây một tuần, Thể Công Viettel nhận thất bại nặng nề 0-5 ngay trên sân nhà. Đội bóng Hàn Quốc thể hiện sự áp đảo về trình độ, tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội.

Xét tương quan lực lượng, phong độ cùng kết quả đối đầu gần nhất, FC Seoul vẫn là đội nắm nhiều lợi thế. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV Almeida có thể mang đến những điều chỉnh về chiến thuật và tinh thần thi đấu cho Thể Công Viettel.