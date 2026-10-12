VNVC tiêm hơn 100.000 liều vaccine tay chân miệng, nhu cầu tiếp tục tăng

(VTC News) -

Vaccine tay chân miệng đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vaccine tay chân miệng giúp phòng chủng virus EV71 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ tháng 3/2026, dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, phác đồ gồm 2 hoặc 3 mũi tùy độ tuổi bắt đầu tiêm.

Từ ngày 25/9, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đưa vaccine tay chân miệng về Việt Nam và triển khai tiêm tại gần 300 trung tâm ở 31 tỉnh, thành, giúp trẻ từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa tiếp cận vaccine sớm. Với gần 10 năm kinh nghiệm triển khai hơn 20 loại vaccine thế hệ mới tại Việt Nam, cùng hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng, VNVC có khả năng phân phối vaccine nhanh chóng đến khắp các tỉnh thành, bảo đảm điều kiện bảo quản và vận chuyển an toàn đến các địa phương, kể cả trong những tình huống khẩn cấp.

Đông đảo phụ huynh đưa trẻ đến VNVC tiêm vaccine tay chân miệng và đăng ký đặt giữ các mũi tiếp theo, chủ động bảo vệ con giữa cao điểm mùa bệnh. (Ảnh: Mộc Thảo)

Chỉ sau hơn hai tuần, đã có hơn 100.000 trẻ em được tiêm vaccine tay chân miệng. Các gia đình cũng chủ động đặt trước vaccine để hoàn thành phác đồ cho con hoặc sẵn sàng khi con đủ điều kiện tiêm chủng. Đặc biệt, VNVC đã kịp thời hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho các gia đình đăng ký trọn phác đồ vaccine tay chân miệng, giúp phụ huynh yên tâm tiêm đầy đủ và đúng lịch cho con.

Theo bác sĩ Chính, bên cạnh trẻ tiêm phòng trước khi đi học, nhiều trẻ từng mắc bệnh hai, ba lần cũng được cha mẹ đưa đến tư vấn phòng bệnh tay chân miệng sớm.

Tại Tuyên Quang, chị Minh Hương, 28 tuổi, ở phường Phan Thiết, đưa con trai Minh Hiếu, 28 tháng tuổi, đến VNVC tiêm sau khi khỏi bệnh hơn một tuần. Chị tìm hiểu vaccine trong hơn hai tuần chăm con mắc bệnh tại nhà. “Con đau miệng không ăn được, cứ quấy khóc, nhìn thương lắm. Bé sắp đi học, gia đình muốn tiêm sớm để phòng bệnh do EV71”, chị nói.

Chị Châu Thơ và con gái (ảnh trên bên phải) cùng nhiều phụ huynh ở các tỉnh, thành khác đưa con đến VNVC tiêm vaccine tay chân miệng. (Ảnh: Mộc Thảo)

Tại Đắk Lắk, vợ chồng chị Thu Hậu, 31 tuổi, ở xã Quảng Phú, đưa con gái Gia Hân, 2 tuổi, đến VNVC Cư M’gar tiêm vaccine phế cầu và tư vấn thêm vaccine tay chân miệng. Hiện bé sắp đi học và gia đình muốn tiêm sớm để yên tâm hơn. Gia đình chị là một trong những khách hàng thân thiết của VNVC Cư M’gar.

Ở Cà Mau, vợ chồng chị Châu Thơ đăng ký tiêm cho con gái Phương Anh 9 tháng tuổi và con trai 30 tháng tuổi ngay khi biết Việt Nam có vaccine. Con trai từng mắc tay chân miệng hai lần, sốt, đau miệng, quấy khóc, bỏ ăn khiến chị lo biến chứng thần kinh. Từng vất vả chăm con mắc tay chân miệng, gia đình rất mừng khi VNVC Cà Mau có vaccine tay chân miệng cùng lúc với các thành phố lớn để tiêm sớm cho con.

Ấn tượng với tốc độ triển khai tiêm vaccine tay chân miệng

Tay chân miệng là bệnh do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra, lưu hành quanh năm, với số ca mắc từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn mỗi năm. Trong đó, EV71 là chủng virus nguy hiểm nhất, có thể gây biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp nghiêm trọng và khiến trẻ diễn tiến nguy kịch nhanh. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 110.000 ca tay chân miệng, gần 10 ca tử vong. Trong cao điểm tháng 9-11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ghi nhận số bệnh nhi nặng tăng gấp đôi, nhiều trẻ phải thở máy, hồi sức tích cực.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết đã theo dõi quá trình nghiên cứu vaccine tại Việt Nam. Từng chứng kiến bệnh nhi nguy kịch do EV71 và nỗi lo của gia đình ngoài phòng hồi sức, ông xem vaccine là “vũ khí mới”, mong nhiều trẻ được tiêm sớm, đủ phác đồ để giảm gánh nặng điều trị, giúp cha mẹ an tâm khi con đến trường.

Hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh đồng bộ và mạng lưới xe lạnh chuyên dụng giúp VNVC bảo đảm chất lượng vaccine, cung ứng kịp thời đến các địa phương. (Ảnh: Mộc Thảo)

Đại diện Substipharm Biologics (Thụy Sĩ), đơn vị phối hợp cùng VNVC đưa vaccine phòng tay chân miệng về Việt Nam, rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo và cách VNVC triển khai vaccine nhanh chóng, chuyên nghiệp trên toàn hệ thống, giúp nhiều trẻ em Việt Nam sớm tiếp cận thêm một biện pháp phòng bệnh. “Chúng tôi kỳ vọng việc mở rộng tiếp cận vaccine và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch sẽ góp phần giảm gánh nặng bệnh tay chân miệng do EV71 tại Việt Nam”, đại diện Substipharm Biologics chia sẻ.