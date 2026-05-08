Xe đặc chủng của Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh

Trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh vào ngày 14/5, đoàn xe hộ tống của ông dường như xuất hiện từ sớm trên đường phố thủ đô Trung Quốc.

Những chiếc SUV với kính tối màu và biển số chính phủ Mỹ được phát hiện trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh (Ảnh: SCMP)

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ngày 6/5, hai chiếc SUV màu đen với kính tối màu cùng biển số của chính phủ Mỹ được phát hiện trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh.

Nhiều tài khoản mạng xã hội Trung Quốc đăng tải hình ảnh cho thấy các mẫu Chevrolet Suburban bọc thép hạng nặng của Cơ quan Mật vụ Mỹ - dòng xe thường xuất hiện trong đoàn hộ tống tổng thống - đi cùng chiếc limousine nổi tiếng mang biệt danh “The Beast” (Quái thú).

Hình ảnh biển số xe chính phủ Mỹ xuất hiện tại Bắc Kinh (Ảnh: SCMP)

Theo South China Morning Post (SCMP), các phương tiện trên được vận chuyển tới Trung Quốc trong những ngày gần đây bằng máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

Kể từ ngày 1/5, nhiều máy bay C-17 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mang theo hàng loạt thiết bị chuyên dụng phục vụ chuyến thăm của ông Trump, bao gồm xe bọc thép, hệ thống liên lạc của Cơ quan Mật vụ và các đội tiền trạm an ninh liên bang.

Tâm điểm của đoàn xe là chiếc limousine tổng thống mang biệt danh “The Beast”, mẫu Cadillac được chế tạo riêng, còn có mật danh “Stagecoach”, thường được ví như một “pháo đài di động”.

Theo tập đoàn General Motors, phiên bản hiện tại của mẫu xe này được phát triển dựa trên dòng CT6 và lần đầu được đưa vào sử dụng năm 2018. Chiếc xe có giá khoảng 1,5 triệu USD, nặng từ 6,8-9,1 tấn, sử dụng khung gầm xe tải hạng nặng và có chiều dài khoảng 5,5 m.

Phần thân xe được cho là cấu thành từ thép, nhôm, gốm và titan, đủ khả năng chống đạn và chịu được các vụ tấn công bằng bom. Kính chống đạn nhiều lớp dày khoảng 7,6 cm, trong khi lớp giáp thân xe dày tới 20,3 cm.

Mẫu limousine 7 chỗ này cũng được cho là tích hợp hệ thống lái ban đêm, thiết bị phóng hơi cay, tạo màn khói và tay nắm cửa có thể tích điện. Khoang cabin được thiết kế kín hoàn toàn, có nguồn oxy độc lập để đối phó với nguy cơ tấn công hóa học, đồng thời lưu trữ sẵn nhóm máu của tổng thống trong trường hợp khẩn cấp.

Mỗi bánh xe đều được trang bị công nghệ run-flat, cho phép phương tiện tiếp tục di chuyển ngay cả khi lốp bị hư hỏng. Bên trong xe là hệ thống liên lạc tối tân gồm internet, mạng điện thoại bảo mật và khả năng truyền mã hạt nhân.

Một số nguyên thủ nước ngoài từng di chuyển trên chiếc “The Beast” cùng tổng thống Mỹ, gần đây nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Alaska vào tháng 8 năm ngoái.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng mẫu limousine chế tạo riêng của hãng xe sang Hongqi (Hồng Kỳ) - thương hiệu thường được chính phủ Trung Quốc lựa chọn cho các phương tiện nghi lễ.

Dù ít thông tin được công bố, mẫu xe của Trung Quốc được cho là dài khoảng 5,5 m, có lớp giáp bảo vệ toàn diện và hệ thống liên lạc mã hóa. Hongqi cũng sản xuất mẫu ô tô nội địa đắt đỏ và độc quyền bậc nhất Trung Quốc, với phiên bản thương mại có giá khoảng 1 triệu USD.

Dù khác biệt về thiết kế và xuất xứ, cả hai mẫu xe đều được phát triển như những “trung tâm chỉ huy di động” với khả năng bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngoài “The Beast”, đoàn xe của tổng thống Mỹ thường gồm từ 30-50 phương tiện, bao gồm xe nghi binh, xe trinh sát tuyến đường, xe dọn đường, mô tô hộ tống, phương tiện tác chiến điện tử và xe của đội phản ứng nhanh. Đoàn xe cũng có các phương tiện chuyên xử lý nguy cơ hạt nhân, sinh học, hóa học cùng xe cứu thương chuyên dụng.

Các SUV xuất hiện tại Bắc Kinh cũng được gia cố đặc biệt với lớp giáp thép dày, kính chống đạn, lốp run-flat và hệ thống gây nhiễu tín hiệu vô tuyến nhằm vô hiệu hóa thiết bị nổ ven đường.

Ngoài ra, ít nhất hai trực thăng chuyên chở tổng thống Mỹ - có thể là Marine One Sea Kings hoặc Black Hawks - cũng đã được triển khai từ sớm trong kế hoạch bảo đảm an ninh.

Theo South China Morning Post (SCMP), ông Trump dự kiến chỉ ở lại Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài hai ngày do lịch trình dày đặc và các yêu cầu an ninh nghiêm ngặt.