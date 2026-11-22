(VTC News) -

Nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) thường khởi phát với những biểu hiện giống cảm cúm thông thường nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền, virus này có thể khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu trong thời gian ngắn, thậm chí gây suy hô hấp và đe dọa tính mạng.

Triệu chứng tưởng nhẹ, bệnh diễn tiến nặng trong vài ngày

Một bệnh nhân nữ 65 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong tình trạng khò khè, khó thở nhiều. Theo khai thác bệnh sử, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt nhẹ, đau họng và khạc đờm.

Bệnh diễn tiến nhanh chóng, người bệnh phải điều trị bằng thở oxy, thông khí không xâm lấn và phun khí dung. Sau khoảng 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Theo thống kê tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trong 2 - 3 năm qua, khoảng 2.600 trường hợp được kiểm tra, trong đó ghi nhận 84 ca nhiễm RSV. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân phải nhập viện là người trên 60 tuổi; nhóm từ 75 tuổi trở lên có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn. Một số trường hợp phải đặt nội khí quản, thở máy và điều trị kéo dài.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiễm RSV ở người lớn không phải lúc nào cũng diễn tiến nhẹ. Bệnh thường khởi phát với những triệu chứng quen thuộc như ho, sốt, đau họng hoặc khạc đờm nên dễ nhầm lẫn với cúm và các bệnh hô hấp khác. Ở người lớn tuổi, đặc biệt khi có bệnh nền hoặc sức khỏe suy giảm, tình trạng bệnh có thể chuyển nặng trong thời gian ngắn.

“Khi nhiễm trùng tiến triển xuống đường hô hấp dưới, người bệnh có thể khó thở tăng dần, thở nhanh, tim đập nhanh, giảm oxy máu, thậm chí suy hô hấp. RSV cũng có thể làm mất ổn định các bệnh lý đang mắc. Ở người có hen, COPD, giãn phế quản hoặc ung thư phổi, bệnh có thể khởi phát đợt cấp; trong khi ở người có bệnh tim mạch, một đợt nhiễm trùng có thể liên quan đến các biến cố như suy tim cấp, rối loạn nhịp hoặc nhồi máu cơ tim”, bác sĩ Vũ cho biết.

Người mắc bệnh nền cần chủ động phòng ngừa RSV

Bên cạnh các bệnh lý hô hấp và tim mạch, đái tháo đường cũng là yếu tố cần đặc biệt lưu ý ở người cao tuổi nhiễm RSV. Khi đường huyết tăng cao và không được kiểm soát tốt, chức năng miễn dịch có thể suy giảm, khiến người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, trong đó có những bệnh đường hô hấp như cúm, viêm phổi và RSV.

PGS.TS.BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết bên cạnh những biến chứng thường được nhắc đến ở tim mạch, thận hay thần kinh, nhiễm trùng cũng là vấn đề đáng quan tâm ở người mắc đái tháo đường và có thể dẫn đến nhập viện.

Vì vậy, người bệnh cần kiểm soát tốt đường huyết, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thường xuyên. Việc chủ động phòng ngừa nhiễm trùng càng cần thiết ở người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh nền đi kèm.

Một khó khăn trong nhận diện RSV là các triệu chứng khá giống cúm và COVID-19, khiến việc xác định tác nhân gây bệnh chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng gặp nhiều hạn chế. Khi cần thiết, bác sĩ có thể chỉ định lấy bệnh phẩm đường hô hấp để xét nghiệm, xác định nguyên nhân và đưa ra hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu RSV được sử dụng thường quy. Với những trường hợp nhẹ, người bệnh chủ yếu được điều trị triệu chứng và theo dõi. Khi bệnh diễn tiến nặng, các biện pháp hỗ trợ như thở oxy hoặc hồi sức có thể được triển khai tùy tình trạng.

Đối với người cao tuổi và người có bệnh nền, dự phòng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh duy trì vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng hô hấp, người bệnh cần theo dõi sức khỏe và đi khám sớm khi xuất hiện khó thở hoặc các dấu hiệu bất thường, bệnh tình nặng lên.

Các lần khám sức khỏe định kỳ hoặc tái khám cũng là dịp để người bệnh trao đổi với bác sĩ về nguy cơ nhiễm RSV và những biện pháp dự phòng phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

RSV có thể khởi đầu như một đợt nhiễm trùng hô hấp thông thường nhưng ở người cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh nền, virus có thể khiến bệnh lý sẵn có trở nặng, dẫn đến suy hô hấp và nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhận diện sớm nguy cơ, kiểm soát bệnh nền và chủ động phòng ngừa là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ nhập viện.