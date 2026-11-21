Tại các quyết định của Cục Quản lý Dược do Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng ký ban hành gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cho biết, 6 lô mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy thuộc hai doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Giang’s Care và Công ty TNHH IDOCTOR.

Lý do 4 lô mỹ phẩm nhãn hàng Giang’s bị thu hồi

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, có 4 sản phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Quang Tiến (huyện Bình Chánh, TP.HCM) sản xuất; Công ty TNHH Giang’s Care (tên cũ là Công ty TNHH Quốc Cơ Quốc Nghiệp, phường Phú Lâm, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường bị thu hồi gồm:

Herbal Gel For Women (Nhãn hàng: Giang’s), 005343/23/CBMP-HCM, chai 150g, ngày sản xuất 31072025, hạn dùng 31072028. Nhãn sản phẩm ghi thiếu thành phần “Angelicae sinensis root oil, Commiphora Occulta (lour.); Schott Essential Oil, Commiphora Myrrha Oil, Panax Gingeng Root, Mentha Arvensis Leaf Oil, Aqua, Acrylates Copolymer”, ghi thừa thành phần “Methol”;

Herbal Gel For Men (Nhãn hàng: Giang’s), 005344/23/CBMP-HCM, chai 150g, ngày sản xuất 03012026, hạn dùng 03012029. Nhãn sản phẩm ghi thiếu thành phần “Angelicae sinensis root oil, Commiphora Occulta (lour.), Schott Essential Oil, Commiphora Myrrha Oil, Panax Gingeng Root, Mentha Arvensis Leaf Oil, Aqua, Acrylates Copolymer, Fragrance”, ghi thừa thành phần “Methol”;

Herbal Allure (Nhãn hàng: Giang’s), 005271/23/CBMP -HCM, chai 100ml, ngày sản xuất 01032024, hạn dùng 01032027. Nhãn sản phẩm ghi thiếu thành phần “O-Cymen-5-Ol”, ghi thừa thành phần “Iso Propyl Methylphenol”;

Herbal Charme (Nhãn hàng: Giang’s), 005272/23/CBMP-HCM, chai 100ml, ngày sản xuất 01032024, hạn dùng 01032027. Nhãn sản phẩm ghi thiếu thành phần “O-Cymen-5-Ol”, ghi thừa thành phần “Iso Propyl Methylphenol”.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng.

Công ty TNHH Giang’s Care có trách nhiệm thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 4 lô vi phạm.

6 lô mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc và tiêu hủy thuộc hai doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Giang’s Care và Công ty TNHH IDOCTOR. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu doanh nghiệp phải rà soát các lô khác đã sản xuất của 4 sản phẩm này, chủ động thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự. Kết quả thu hồi, tiêu hủy và rà soát phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế TP.HCM trước ngày 16/12.

Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; kiểm tra, xử lý các lô sản phẩm có vi phạm tương tự nếu được phát hiện. Cơ quan này cũng phải thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố của các sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12.

Công ty IDOCTOR bị thu hồi, tiêu hủy 2 sản phẩm và tạm ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng

Tại một quyết định khác, Cục Quản lý Dược cũng thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nhà sản xuất là IBC BUSINESS COOP, có địa chỉ tại Incheon, Hàn Quốc.

Lý do được Cục Quản lý Dược cho biết là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm:

Dr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (nhãn hàng: iDr.Skin), 162330/21/CBMPQLD, hộp 10 chai x 8ml, số lô G16A12, hạn dùng EXP 20290719. Nhãn sản phẩm ghi thừa thành phần: Capryl Glycol; PPG-26-Buteth-26;

PEG-40 Hydrogenated Castor oil; Phenoxyethanol.- iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (nhãn hàng: iDr.Skin), 280214/25/CBMPQLD, hộp 6 miếng, số lô G15E27, hạn dùng EXP 20290526. Nhãn sản phẩm ghi thừa thành phần: “Propylene Glycol; 1,2-Hexanediol; Acacia Senegal Gum; Nopalea Cochenillifera Extract; Ethylhexylglycerin”.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH IDOCTOR thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ 2 lô vi phạm. Doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ các lô khác đã nhập khẩu của hai sản phẩm, chủ động thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Kết quả thu hồi, tiêu hủy và rà soát phải gửi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế TP.HCM trước ngày 16/12.

Cũng liên quan đến Công ty này, ngoài việc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm nêu trên, Cục Quản lý Dược còn quyết định tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH IDOCTOR trong thời hạn 6 tháng.

Quyết định của Cục Quản lý Dược nêu rõ, sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo theo quy định, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, tiếp nhận lại hồ sơ công bố mỹ phẩm do công ty đứng tên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm, đồng thời kiểm tra, xử lý các lô khác nếu phát hiện sai phạm tương tự. Kết quả giám sát gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12.