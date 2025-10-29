Tưởng cảm cúm nhẹ, bé 14 tháng nhập viện vì virus gây viêm phổi nặng

(VTC News) -

Bé trai 14 tháng tuổi sổ mũi, ho, sốt nhẹ, gia đình nghĩ cảm cúm thông thường nên điều trị tại nhà. Trẻ không đỡ mà còn sốt cao, thở nhanh, khò khè, mệt mỏi và chảy mủ hai bên tai. Lúc này bố mẹ mới vội vàng đưa con tới bệnh viện để thăm khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé viêm mũi họng, viêm phế quản phổi, viêm tai giữa cấp hai bên do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Bé nhanh chóng được nhập viện điều trị tích cực và sau 5 ngày sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Theo BSCKI Hà Tố Như, khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa An Việt, thời điểm giao mùa, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh, là “mùa cao điểm” của các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Những ngày gần đây, số trẻ nhập viện do nhiễm RSV tăng mạnh, nhiều trường hợp diễn tiến nhanh, phải điều trị nội trú.

“Virus RSV lây lan qua đường hô hấp hoặc qua các bề mặt có dịch tiết như bàn, ghế, đồ chơi, thành giường... Đây là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi và viêm tiểu phế quản ở trẻ dưới hai tuổi”, bác sĩ Như cho biết.

Khi thời tiết chuyển lạnh, là “mùa cao điểm” của các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ. (Ảnh: BVCC)

Ở giai đoạn đầu, trẻ nhiễm RSV thường có biểu hiện giống cảm lạnh: sổ mũi, ho nhẹ, đau họng, hắt hơi, sốt nhẹ. Chỉ sau vài ngày, triệu chứng có thể nặng nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ dưới hai tháng tuổi, trẻ sinh non hoặc có bệnh nền hô hấp.

Khi đó, trẻ thở nhanh, ngực và bụng rút lõm mỗi khi hít vào, mũi phập phồng, thậm chí phải há miệng để thở. Nhiều bé phát ra tiếng khò khè hoặc rít do đường thở bị hẹp.

Ngoài khó thở, RSV còn khiến trẻ thay đổi hành vi: bỏ bú, bú ít, mệt mỏi, ngủ nhiều, phản ứng chậm. Một số trường hợp không sốt nhưng vẫn lả người, tay chân lạnh, da tái. Nếu thấy trẻ ho dồn dập, thở gấp, môi tím, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Như, RSV có thể khiến trẻ bội nhiễm thêm nhiều tác nhân khác như phế cầu, Hib, tụ cầu, E.coli, cúm hoặc COVID-19, khiến bệnh diễn biến nặng, tăng nguy cơ suy hô hấp. Trẻ có thể tái nhiễm RSV nhiều lần trong năm, vì vậy việc phòng ngừa đóng vai trò rất quan trọng.

Cha mẹ nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người đang ho, sốt hoặc ở nơi đông người; thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ; giữ môi trường sống thông thoáng, lau khử khuẩn đồ chơi và bề mặt trong nhà. Ngoài RSV, phụ huynh cũng cần chủ động tiêm phòng đầy đủ các bệnh lây qua đường hô hấp khác như cúm, phế cầu, bạch hầu, ho gà, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, não mô cầu... để bảo vệ sức khỏe cho con trong mùa lạnh.