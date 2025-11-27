RSV: Cảnh báo cho nhóm nguy cơ cao - chủ động dự phòng ngay

(VTC News) -

Cụ thể, 80% người tham gia lo ngại về RSV nhưng gần 45% lại không coi đây là bệnh nghiêm trọng; và có đến 63% chưa từng trao đổi với bác sĩ về nguy cơ mắc bệnh do RSV.

Chiến dịch với chủ đề “Make Your Move Against RSV” (tạm dịch: “Hãy hành động để chống lại RSV”) nhằm nâng cao nhận thức về tác động của RSV.

Trong khi đó, RSV là nguyên nhân gây hơn 5 triệu ca nhiễm mỗi năm và có thể khiến người bệnh nhập viện hoặc gặp biến chứng kéo dài, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền. Tình trạng này cho thấy khoảng trống lớn trong nhận thức cộng đồng về RSV – một bệnh có thể phòng ngừa được.

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV 2025, GSK nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa dự phòng RSV vào chăm sóc sức khỏe định kỳ cho nhóm nguy cơ cao. Tiến sĩ Elena DeAngelis, Giám đốc Y khoa GSK Việt Nam, chia sẻ: “Việc chủ động phòng ngừa RSV sẽ giúp giảm gánh nặng bệnh tật, hạn chế nhập viện và bảo vệ chất lượng cuộc sống cho người lớn có bệnh nền.”

GSK cam kết tiếp tục đồng hành cùng chuyên gia y tế và cộng đồng trong việc nâng cao hiểu biết, thúc đẩy dự phòng và bảo vệ sức khỏe người trưởng thành trước RSV.