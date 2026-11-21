(VTC News) -

Nam sinh 17 tuổi (ở Bắc Ninh) được mẹ đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám do nổi chi chít mụn vùng mặt, cánh tay, lưng và tăng cân bất thường.

Trước đó, nam sinh khám tại bệnh viện và được chẩn đoán mắc mày đay, bác sĩ kê đơn thuốc, hẹn lịch khám lại. Tuy nhiên, sau khi uống hết thuốc, vì nhiều lý do nên gia đình chưa đưa em khám lại theo lịch. Tình trạng mày đay lại tái phát gây ngứa ngáy, nghe người quen mách, mẹ em đã mua thuốc của một người.

Sau khám, nam sinh được đưa cho 1 túi thuốc khoảng 50 viên, đủ màu xanh, đỏ và được dặn, khi nào ngứa thì uống một viên.

Loại thuốc “cắt cơn ngứa nhanh” bệnh nhân đã uống nhiều ngày. (Ảnh: Vân Anh)

“Thời gian đầu, uống thấy đỡ ngay, nhưng sau đó, tôi thấy mặt con trai cảm giác như phù lên, cháu lại tăng cân nhanh và vùng lưng, mặt, tay nổi chi chít mụn nhỏ màu đỏ”, mẹ nam sinh nói.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận định loại thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc mà nam sinh này sử dụng nhiều khả năng chứa corticoid. Do hàm lượng thấp nên thuốc giúp ức chế phản ứng ngứa tức thì nhưng tác dụng phụ đến âm thầm, chậm hơn so với dùng liều cao. Nếu bệnh nhân tiếp tục uống thêm vài tuần nữa có thể đối mặt với nguy cơ phù mặt, rạn da và rối loạn nội tiết.

Tương tự như nam sinh trên, một nữ bệnh nhân hơn 30 tuổi (ở Nghệ An) cũng đến bệnh viện khám trong tình trạng mệt mỏi sau 17 tháng sống chung với những cơn ngứa.

Triệu chứng nổi mày đay của chị bắt đầu từ giai đoạn cuối thai kỳ và kéo dài dai dẳng đến nay. Dù khám nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nhưng cứ ngưng thuốc là bệnh lại tái phát. “Có đợt, các mảng sẩn đỏ nổi dày khắp người, khiến vùng mặt, mắt và môi bị sưng phù, tôi nhiều lần phải nghỉ làm vì công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng”, bệnh nhân cho biết.

TS.BS Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận định, bệnh nhân uống khá nhiều loại thuốc chữa ngứa kéo dài nên cơ thể xuất hiện tác dụng phụ toàn thân rõ rệt là tình trạng giữ nước, tích nước.

“Nếu chỉ số cortisol trong máu thay đổi bất thường, chứng tỏ người bệnh trải qua đợt dùng corticoid kéo dài. Khi đó, bác sĩ buộc phải bổ sung thêm nhiều phương án điều trị chuyên biệt để phục hồi chức năng nội tiết cho bệnh nhân”, TS.BS Vũ Nguyệt Minh phân tích.

Bệnh nhân gặp nhiều tác dụng phụ nghi do uống thuốc chứa corticoid kéo dài. (Ảnh: Vân Anh)

50% bệnh nhân từng uống thuốc nghi có corticoid

Theo TS.BS Minh, corticoid có đặc tính kháng viêm, ức chế miễn dịch mạnh nên dập tắt triệu chứng ngứa rất nhanh, thậm chí giúp người bệnh khỏi ngứa suốt 1-2 tuần. Chính hiệu quả “thần tốc” này khiến nhiều người lầm tưởng thuốc chữa khỏi bệnh và tự ý dùng kéo dài.

Phòng khám mày đay của Bệnh viện Da liễu Trung ương trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 120-150 lượt bệnh nhân, đáng chú ý, trong số này có khoảng 50% đã từng tự ý uống các loại thuốc nghi ngờ có chứa corticoid.

Chuyên gia khẳng định, ở bất kỳ độ tuổi nào, việc sử dụng corticoid kéo dài trên 2 tuần chắc chắn gây ra các tác dụng phụ toàn thân. Ở trẻ em, do cơ địa nhạy cảm nên tác dụng phụ sẽ xuất hiện sớm hơn và nặng nề hơn người lớn.

TS.BS Vũ Nguyệt Minh kiểm tra loại thuốc bệnh nhân tự ý mua và sử dụng. (Ảnh: Vân Anh)

Về ngoại hình và làn da, lạm dụng thuốc chứa corticoid gây tích nước khiến người bệnh tăng cân giả, sưng mắt, phù mặt, bùng phát mụn trứng cá. Bên cạnh đó, thuốc còn ức chế tuyến thượng thận làm suy giảm nồng độ cortisol tự nhiên trong máu và có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa.

Để điều trị mày đay an toàn và hiệu quả, bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua thuốc “cắt cơn ngứa”. Khi xuất hiện các mảng sẩn đỏ, ngứa kéo dài, người bệnh nên mặc quần áo thoáng mát, tránh gãi mạnh và cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xác định căn nguyên.

Đặc biệt, người bệnh phải uống thuốc theo chỉ định và tái khám đúng lịch hẹn của bác sĩ nhằm theo dõi sát mức độ đáp ứng, không tự ý ngưng thuốc hoặc uống thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần.