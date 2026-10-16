Vinhomes Sài Gòn Park nuôi dưỡng trí tò mò của trẻ từ những 'lớp học ngoài trời'

(VTC News) -

Với định hướng phát triển đô thị tri thức, đại đô thị phía Tây Bắc TP.HCM mang đến cơ hội để trẻ học hỏi từ thiên nhiên, nuôi dưỡng trí tò mò và trưởng thành qua những trải nghiệm hàng ngày.

Đánh thức trí tò mò khoa học giữa không gian công viên chủ đề

Trẻ nhỏ vốn có hàng trăm câu hỏi về thế giới xung quanh. Vì sao lá cây có màu xanh, hoa lại có nhiều màu sắc, hay những hành tinh ngoài Trái đất trông như thế nào? Thay vì chỉ tìm câu trả lời qua sách vở, các em có thể trực tiếp quan sát, chạm vào và khám phá trong những chuyến dạo chơi cùng cha mẹ.

Đó cũng là ý tưởng xuyên suốt quy hoạch hơn 70 công viên chủ đề tại Vinhomes Sài Gòn Park, đại đô thị phía Tây Bắc TP.HCM. Hệ sinh thái cảnh quan được phát triển theo định hướng đô thị tri thức, đưa những trải nghiệm thiên nhiên và khoa học đến gần đời sống cư dân.

Nổi bật là Botanica Park, đại công viên bách thảo rộng 27ha, được ví như một bảo tàng thực vật sống. Tâm điểm của công viên là vườn hoa nhà kính quy mô 1,5ha, quy tụ 5 thế giới thực vật với những đặc trưng riêng.

Với trẻ mầm non, một buổi dạo chơi tại đây có thể bắt đầu bằng việc phân biệt màu hoa, hình dáng lá cây hay cảm nhận sự khác biệt giữa các loại thân gỗ. Khi lớn hơn, các em có thể tìm hiểu về quá trình quang hợp, điều kiện sinh trưởng và cách thực vật thích nghi với khí hậu.

Cùng một khu vườn, mỗi độ tuổi lại có những khám phá mới. Cha mẹ cũng có thêm cơ hội trò chuyện, giải thích và khuyến khích con quan sát thế giới bằng chính đôi mắt của mình.

Cảnh quan công viên bách thảo mang đến chất liệu cho những cuộc trò chuyện về thiên nhiên giữa cha mẹ và con.

Nếu Botanica Park đưa trẻ đến gần thiên nhiên, Galaxy Park rộng 4,95ha lại khơi gợi sự tò mò về vũ trụ. Những biểu tượng hành tinh, quỹ đạo và phi thuyền được đưa vào thiết kế cảnh quan, sân chơi, giúp các khái niệm thiên văn trở nên sinh động, dễ hình dung.

Ở đây, trẻ có thể vừa chạy nhảy, vui chơi, vừa làm quen với những câu chuyện về hệ mặt trời và không gian bao la. Những giờ vận động ngoài trời nhờ vậy có thêm chất liệu để kích thích trí tưởng tượng và niềm yêu thích khoa học.

Công viên Thiên văn Galaxy Park tái hiện các biểu tượng vũ trụ, gợi mở niềm say mê khám phá khoa học cho cư dân nhí.

Chọn nhà cho con, chọn cả môi trường trưởng thành

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch Vinhomes Sài Gòn Park là hệ thống công viên được bố trí đan xen các khu ở, đồng thời gắn kết với mạng lưới 36 trường mầm non và phổ thông liên cấp trong nội khu.

Sự kết hợp này mở ra khả năng nối dài việc học ra ngoài lớp học. Kiến thức sinh học được tiếp thu tại trường có thể trở nên gần gũi qua một chuyến tham quan vườn thực vật. Những bài học về thiên văn cũng dễ khơi gợi hứng thú hơn khi trẻ được tiếp xúc với các mô hình trực quan.

Các sân chơi chủ đề còn tạo điều kiện để trẻ giao lưu với bạn bè, rèn luyện khả năng vận động, giao tiếp và tính tự lập. Với cha mẹ, việc có nhiều địa điểm vui chơi trong khu đô thị giúp những buổi chiều hoặc ngày cuối tuần cùng con thêm phong phú..

Hệ thống sân chơi theo chủ đề được phân bổ xen kẽ giúp trẻ nhỏ thoải mái tương tác, vui chơi an toàn ngoài giờ học.

Giá trị của một môi trường sống thân thiện với trẻ còn nằm ở những kỷ niệm được tích lũy theo năm tháng. Đó có thể là lần đầu con nhận biết một loài hoa, buổi chiều cả nhà cùng khám phá công viên thiên văn hay những người bạn đầu tiên gặp tại sân chơi gần nhà.

Hệ thống công viên cũng phục vụ nhu cầu của nhiều thế hệ. Trẻ nhỏ có không gian vui chơi, thanh thiếu niên tìm thấy những trải nghiệm khám phá mới, trong khi ông bà và cha mẹ có thể thư giãn, dạo bộ giữa cảnh quan xanh.

Với những gia đình xác định an cư lâu dài, môi trường trưởng thành của con là một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà ở. Định hướng phát triển Vinhomes Sài Gòn Park vì thế tạo thêm sức hấp dẫn nhờ kết hợp không gian sinh hoạt, giáo dục và trải nghiệm ngoài trời trong cùng một đại đô thị.