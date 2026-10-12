Chuyển về Ocean City, tận hưởng ngay nhịp sống đô thị đã thành hình

(VTC News) -

Tại Ocean City phía Đông Thủ đô, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các điểm vui chơi giải trí đều đã vận hành, cùng cộng đồng cư dân lên tới 150.000 người, tạo điều kiện để người chuyển về có thể tận hưởng cuộc sống đô thị ngay từ ngày đầu tiên, thay vì chờ đợi các tiện ích dần hoàn thiện.

Hệ sinh thái đồ sộ đã vận hành thực tế, mọi nhu cầu đều được đáp ứng tại chỗ

Với chị Minh Nguyệt (cư dân Vinhomes Ocean Park 2), lựa chọn nơi ở gắn với nhu cầu của nhiều thế hệ. Bên cạnh không gian học tập, vận động cho con, gia đình cần cả dịch vụ y tế và những tiện ích giúp việc chăm sóc ông bà thuận tiện hơn.

Chị cho biết, việc có bệnh viện Vinmec trong lòng đại đô thị là yếu tố khiến gia đình chị quyết định chọn Ocean City.

“Gia đình tôi có cả con nhỏ và bố mẹ đã lớn tuổi nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi muốn chọn nơi ở mà việc chăm lo cho các thành viên thuận tiện hơn, thay vì mỗi lần cần dịch vụ lại phải di chuyển xa”, chị Nguyệt lý giải.

Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 đã vận hành, bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay trong đại đô thị.

Ngày 1/3/2026, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở có tổng diện tích hơn 31.000 m², quy mô 114 giường nội trú, triển khai mô hình tích hợp điều trị, phục hồi và an dưỡng.

Cùng các phòng khám tại Vinhomes Ocean Park 1 và 2, bệnh viện bổ sung mạng lưới chăm sóc theo mô hình bác sĩ gia đình, chú trọng chăm sóc ban đầu, tầm soát định kỳ, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi sau điều trị.

Với gia đình có người cao tuổi như chị Nguyệt, một lịch tái khám của ông bà thường kéo theo việc sắp xếp công việc của con cháu, phương tiện di chuyển và thời gian chờ đợi. Cơ sở y tế gần nơi ở tạo thêm lựa chọn để gia đình chủ động thu xếp những lịch hẹn cần thiết. Với cha mẹ nuôi con nhỏ, lợi ích lại nằm ở khả năng tiếp cận dịch vụ phù hợp ngay khi cần.

Bên cạnh tiện ích y tế, không gian sống còn cần đáp ứng những thay đổi trong sinh hoạt gia đình. Anh Anh Quân (42 tuổi) sống tại chung cư nội đô đã hơn 15 năm. Khi 2 con lớn hơn, nhu cầu về không gian của cả nhà cũng thay đổi.

“Các con cũng chuẩn bị vào cấp 3 rồi, gia đình cần thêm không gian để sinh hoạt và có những hoạt động riêng. Tôi thích cuộc sống mặt đất vì cảm giác chủ động hơn, và cũng muốn các tiện ích ở gần để cả nhà không phải đi xa mỗi khi cần vui chơi hay mua sắm”, anh chia sẻ khi đang khảo sát một căn liền kề nhà vườn thuộc khu Vịnh Xanh, Vinhomes Ocean Park 3.

Các gia đình yên tâm về hành trình giáo dục của con nhờ hệ thống trường liên cấp Vinschool tạ Ocean City đã vận hành ổn định.

Tại Ocean City, Vinschool đã có các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông. Hệ thống trường đang hoạt động giúp phụ huynh tìm hiểu trực tiếp chương trình, môi trường học tập và lựa chọn lộ trình phù hợp cho con.

Trong khi đó, VinUni bổ sung môi trường đại học và nghiên cứu tại Vinhomes Ocean Park 1. Với gia đình coi trọng giáo dục, sự hiện diện của cả trường phổ thông và đại học trong cùng đại đô thị giúp hành trình trưởng thành của con được liền mạch, ít xáo trộn. Cha mẹ cũng giảm bớt thời gian đưa đón, trong khi các con phát huy được khả năng tự chủ từ sớm.

Đô thị hiện hữu, về ở ngay không phải một ngày chờ đợi

Ở nhịp sinh hoạt hàng ngày, hai Vincom Mega Mall đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí. Biển hồ Crystal Lagoon, công viên giải trí VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park cùng hơn 240ha cây xanh, mặt nước và hệ thống hơn 100 công viên nội khu mở rộng lựa chọn vui chơi, vận động cho nhiều lứa tuổi.

“Điều gia đình tôi thích nhất là toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của Ocean City đã đi vào vận hành. Mình có thể trực tiếp trải nghiệm, từ đó hình dung cách gia đình sử dụng chúng khi chuyển về ở. Không như các dự án vẫn đây xây dựng, dọn về Ocean City là có thể sử dụng ngay, không phải chờ đợi dù chỉ 1 ngày”, anh Quân hào hứng.

Hệ thống giáo dục, thương mại và vui chơi đang hoạt động bổ sung lựa chọn cho cư dân ở nhiều độ tuổi.

Một căn nhà có thể thay đổi nội thất, công năng hay cách bố trí theo từng giai đoạn. Nhưng người mua khó tự bổ sung bệnh viện, trường học hoặc công viên vào khu vực mình sinh sống. Chất lượng sống cũng không đảm bảo nếu phải mòn mỏi chờ đợi những bản quy hoạch được triển khai.

Với chị Minh Nguyệt, bài toán khi tìm mua nhà là có thể chăm lo cho nhiều thế hệ ngay tại nơi ở. Với anh Anh Quân, đó là tìm không gian mặt đất rộng hơn, đi cùng hệ tiện ích thuận tiện. Hai nhu cầu cùng tìm thấy lời giải ở một đại đô thị đã vận hành thật, có cuộc sống thật, trải nghiệm thật và dòng người thật.

Khu compound Vịnh Xanh nằm trong 5% quỹ căn thấp tầng cuối cùng trực tiếp từ chủ đầu tư.

Với quy mô gần 1.200ha, Ocean City hiện có khoảng 150.000 cư dân thường trú và đón hàng chục nghìn lượt khách vui chơi, giải trí mỗi ngày. Cộng đồng cư dân, các tiện ích đang hoạt động và dòng khách thường xuyên tạo nên nhịp sống có thể quan sát, trải nghiệm ngay hôm nay.

Với người mua nhà, lợi thế lớn nhất chính là khả năng chuyển về sinh sống, sử dụng tiện ích và tận hưởng ngay một chuẩn sống đẳng cấp đã hiện hữu