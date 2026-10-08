Palm City khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông

(VTC News) -

Gần 3km bờ sông Giồng Ông Tố được quy hoạch thành không gian công cộng, kết nối với hệ thống đường chạy bộ dài khoảng 3,5km trong toàn khu đô thị.

Lễ khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông tại Palm City. (Ảnh: Hướng Việt Properties)

Hệ thống này gồm cung đường chạy bộ ven sông dài khoảng 3,5km, cung đường hoàng hôn dài 2km và cung đường rừng oxy dài 1,5km, kết hợp các khu vực tập luyện, đường dạo, mảng xanh, điểm nghỉ và không gian sinh hoạt ngoài trời. Cảnh quan được thiết kế bởi một đơn vị đến từ Tây Ban Nha, có kinh nghiệm thực hiện hơn 300 dự án tại ba châu lục.

Trong tổng thể Palm City, Palm River là phân khu căn hộ ven sông mới nhất, rộng khoảng 1,9ha với 4 tòa tháp cao 36 tầng, phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, được kết nối trực tiếp với công viên và đường chạy bộ ven sông. Phân khu có hơn 68 tiện ích, trong đó có Sky Onsen, Cold Plunge, hồ bơi 70m, Sky Gym & Pilates, Sky Yoga Deck và Private Spa.

Với cấu trúc không gian này, mỗi thành viên trong gia đình có thể tìm được những giá trị phù hợp riêng như người lớn tuổi đi bộ, người trẻ chạy bộ, trẻ em vui chơi. Những hoạt động thường nhật này được đưa vào không gian chung một cách thuận tiện, để cư dân có thể sử dụng hằng ngày.