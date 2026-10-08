(VTC News) -

Ngày 2/10 tại Diamond Ballroom, The One (Hà Nội), Vietnam Land chính thức ký kết hợp tác cùng chủ đầu tư Phát Đạt, trở thành đơn vị phân phối F1 dự án Q’Terra Quy Nhơn.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường của Vietnam Land, đồng thời góp phần đưa một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng - đầu tư giàu tiềm năng tại thành phố biển Quy Nhơn đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Vietnam Land chính thức phân phối F1 dự án Q’Terra Quy Nhơn.

Q’Terra Quy Nhơn - căn hộ lưu trú mới tại miền Trung

Tọa lạc trên đường Ngô Mây, trực diện biển Quy Nhơn và Quảng trường biển Nguyễn Tất Thành, Q’Terra sở hữu vị trí trung tâm hiếm có khi vừa mở tầm nhìn hướng biển, vừa thuận tiện kết nối đến hệ thống hạ tầng, di sản và các danh thắng nổi bật của xứ Nẫu trong bán kính khoảng 30km. Dự án gồm hai tòa tháp cao 39 tầng với 864 căn hộ du lịch, diện tích từ 35.9m² đến 77.5m².

Các sản phẩm được phát triển đa dạng từ studio đến căn 1-2 phòng ngủ, đáp ứng nhiều nhu cầu lưu trú và khai thác khác nhau. Theo thông tin từ chủ đầu tư Phát Đạt, Q’Terra hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán căn hộ du lịch.

Phối cảnh Q’Terra - tòa căn hộ tọa lạc tại “đất vàng” phố biển Quy Nhơn.

Bên cạnh lợi thế về vị trí, Q’Terra hướng đến kiến tạo không gian mang đậm tinh thần bản địa, nơi những giá trị đặc trưng của Quy Nhơn được chắt lọc qua kiến trúc, vật liệu và trải nghiệm. Tinh thần Wild Luxury được thể hiện qua sự kết hợp giữa vẻ đẹp nguyên bản của thiên nhiên, dấu ấn văn hóa địa phương và chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp.

Sự tham gia của Courtyard by Marriott và CBRE trong công tác quản lý, vận hành được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tại dự án. Với vị trí trung tâm mặt biển, quy mô nổi bật, sản phẩm đa dạng cùng chính sách thanh toán linh hoạt, Q’Terra được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quy Nhơn.

Vietnam Land - cầu nối đưa Q’Terra đến gần hơn khách hàng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và năng lực của đơn vị phân phối, một hệ thống tư vấn chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối dự án với đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Vietnam Land đã xây dựng nền tảng kinh doanh, đội ngũ tư vấn và mạng lưới khách hàng ổn định. Việc trở thành đơn vị phân phối F1 Q’Terra Quy Nhơn tiếp tục thể hiện định hướng của doanh nghiệp trong việc lựa chọn và đồng hành cùng những dự án có vị trí chiến lược, chất lượng sản phẩm rõ nét và tiềm năng phát triển dài hạn.

Vietnam Land đơn vị phân phối F1 dự án Q’Terra Quy Nhơn.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò phân phối, Vietnam Land hướng đến cung cấp giải pháp tư vấn phù hợp với từng nhu cầu. Với khách hàng có nhu cầu sở hữu, đội ngũ tập trung phân tích không gian, tiện ích, khả năng kết nối và giá trị sử dụng lâu dài; với nhà đầu tư, trọng tâm là tiềm năng khai thác, thanh khoản và dư địa gia tăng giá trị của sản phẩm.

Sở hữu vị trí trực diện biển, quy mô nổi bật, định hướng nghỉ dưỡng cao cấp cùng sự tham gia của các đơn vị quản lý quốc tế, Q’Terra được kỳ vọng tạo nên giá trị khác biệt trên thị trường Quy Nhơn.

Thông qua hợp tác cùng chủ đầu tư Phát Đạt, Vietnam Land kỳ vọng phát huy thế mạnh về năng lực phân phối và mạng lưới khách hàng để gia tăng độ phủ của dự án, đưa Q’Terra tiếp cận rộng hơn tới khách hàng và nhà đầu tư. Đồng thời, sự hợp tác này cũng tiếp tục củng cố vị thế của Vietnam Land trong vai trò đối tác phân phối chiến lược của những dự án bất động sản quy mô và giàu tiềm năng.