Đón tân gia với nhà phố 60m² giãn xây 14 tháng tại Vinhomes Sài Gòn Park

(VTC News) -

Tổ chức không gian thông minh giúp tối ưu diện tích đất và sàn xây dựng

Khi thiết kế một căn nhà phố, diện tích đất chỉ là điểm xuất phát. Công năng thực sự của căn nhà còn nằm ở cách bố trí để phục vụ nhịp sống gia đình: tiếp khách ở đâu, bếp đặt ra sao, phòng ngủ có tách biệt khỏi khu vực chung và các hoạt động thường nhật có bị xáo trộn hay không.

Nhà phố 60 m² trên tuyến đường Ánh Sáng gợi mở nhiều giải pháp phân chia công năng linh hoạt theo từng nhu cầu.

Với thiết kế xây dựng nhiều tầng trên diện tích đất 60m², cấu trúc theo phương đứng của nhà phố Vinhomes Sài Gòn Park giúp phân định mạch lạc từng nhu cầu sử dụng.

Nếu ưu tiên để ở, cư dân có thể bố trí tầng 1 (tầng trệt) làm không gian sinh hoạt chung với phòng khách và bếp ăn liền mạch. Đây là nơi cả nhà quây quần bên bữa cơm ấm cúng, đón tiếp người thân cuối tuần hay cùng chia sẻ những câu chuyện thường nhật.

Tầng 2 - 3 (lầu 1 - 2) trở thành thế giới riêng tư với các phòng ngủ yên tĩnh cho cha mẹ, con cái, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào. Tầng 4 (lầu 3) dành trọn cho phòng thờ trang nghiêm, khoảng sân phơi thoáng đãng và có thể bố trí thêm phòng đọc sách hoặc không gian làm việc tại nhà.

Cách phân chia công năng khoa học giúp gia chủ tối đa hóa từng mét vuông sàn, đồng thời đáp ứng linh hoạt theo số lượng thành viên, độ tuổi và nếp sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.

Với những chủ nhân ấp ủ dự định kinh doanh hoặc tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động, dòng nhà phố 60m² mở ra kịch bản kết hợp hoàn hảo: đưa hoạt động thương mại hoặc cho thuê về tầng 1 (trệt), đồng thời chuyển toàn bộ không gian tiếp khách và bếp ăn lên tầng 2 (lầu 1), đưa phòng ngủ lên tầng 3 (lầu 2).

Cách sắp đặt này phân định ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống riêng tư theo chiều đứng. Tầng 1 (trệt) tiếp cận trực diện từ mặt đường Ánh Sáng thuận lợi đón khách ghé thăm; các tầng trên vẫn giữ nguyên vẹn sự bình yên, kín đáo cho tổ ấm.

Tùy theo mô hình, như văn phòng đại diện, studio sáng tạo, tiệm cà phê phong cách hay điểm dịch vụ học đường, gia chủ có thể linh hoạt thiết kế lối tiếp cận và giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Lợi thế thương mại của sản phẩm càng rõ nét khi tọa lạc liền kề Công viên Tri thức Ivy Park 3,3ha và quần thể trường đại học hơn 150ha cùng mạng lưới 36 trường mầm non, liên cấp. Khi cộng đồng học sinh, sinh viên, giảng viên và cư dân tri thức hình thành ổn định, nhu cầu ẩm thực, dịch vụ học tập và tiêu dùng hằng ngày sẽ tạo bệ đỡ vững chắc cho các mô hình kinh doanh dịch vụ tại đây.

Đường Ánh Sáng nằm liền kề hệ sinh thái giáo dục của đại đô thị, mở ra tiềm năng kinh doanh dịch vụ đa dạng.

Giãn xây 14 tháng: Thêm nhịp nghỉ để chủ động kế hoạch tương lai

Bên cạnh phương án sử dụng đa dạng, điểm cộng vượt trội của dòng nhà phố 60m² tại Ivy Park chính là cơ chế “giãn xây” độc đáo trong phương án thanh toán.

Khác với các sản phẩm xây sẵn thông thường đòi hỏi giải ngân 100% tổng giá trị ngay từ đầu, dòng sản phẩm giãn xây cho phép khách hàng chỉ cần thanh toán phần giá trị đất và thương mại theo tiến độ ban đầu. Nghĩa vụ thanh toán phần chi phí xây dựng được lùi lại 420 ngày (tương đương khoảng 14 tháng), và tiếp tục chia nhỏ thành nhiều đợt theo tiến độ thi công.

Khoảng đệm 14 tháng chính là “nhịp nghỉ” tài chính quý giá. Gia đình có thêm thời gian tích lũy, quay vòng dòng vốn kinh doanh hoặc chủ động cân đối ngân sách hoàn thiện nội thất mà không chịu áp lực dồn dập khi phải huy động một khoản vốn lớn ngay từ đầu.

Hệ tiện ích all-in-one của Vinhomes Sài Gòn Park và hệ thống công viên cây xanh, mặt nước hoàn thiện chất lượng sống bên ngoài mỗi căn nhà.

Bên cạnh đó, 14 tháng chờ xây cũng là khoảng thời gian đủ để đại đô thị và hạ tầng khu vực Tây Bắc TP.HCM tiếp tục hoàn thiện. Nhờ đó, khi nhận nhà, chủ sở hữu vừa có ngay một hệ sinh thái hạ tầng, tiện ích đã hoàn thiện để phục vụ cuộc sống. Còn với mục đích kinh doanh, cộng đồng cư dân đã về ở và dòng người đến vui chơi, giải trí giúp chủ sở hữu mở cửa là có khách, không mất thời gian chờ đợi.

Vừa đáp ứng trọn vẹn công năng an cư, vừa sẵn sàng đón đầu cơ hội kinh doanh với một lộ trình thanh toán thảnh thơi, nhà phố 60 m² thuộc khu Ivy Park, Vinhomes Sài Gòn Park xứng đáng có mặt trong kế hoạch tương lai của các gia đình đang tìm kiếm một tài sản truyền đời tại cực phát triển mới phía Tây Bắc TP.HCM.