Cư dân Vinhomes Royal Island: Nhận ngay 'cơn mưa' ưu đãi khi về ở sớm

(VTC News) -

Với khách hàng đủ điều kiện về ở trước ngày 30/6/2027, những quyền lợi này vừa nâng tầm chuẩn, vừa giúp gia đình tiết kiệm nhiều khoản chi phí ngay từ giai đoạn đầu sở hữu.

Về ở trước 30/6/2027, tận hưởng ngay cả một phong cách sống

Với người mua nhà để ở, quyết định sở hữu thường bắt đầu từ diện tích, vị trí và thiết kế, nhưng giá trị lâu dài lại được cảm nhận qua những gì gia đình có thể sử dụng mỗi ngày.

Tại Vinhomes Royal Island, chính sách ưu đãi “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” hướng vào chính giá trị cốt lõi đó. Thay vì chờ hệ sinh thái hoàn thiện, cư dân có thể tiếp cận một loạt trải nghiệm dành riêng cho gia đình ngay khi chuyển về sinh sống.

Một trong những quyền lợi đáng chú ý là học mã thuật tại Học viện Ngựa. Cư dân được tặng thẻ Loyalty Membership thời hạn 1 năm, miễn phí cho 4 người mỗi villa, với quyền lợi lên tới 24 buổi/villa. Từ người thứ 5, mức phí là 20 triệu đồng/người/10 buổi.

Với bộ môn thể thao vốn thường gắn với nhóm khách hàng có điều kiện, việc cả gia đình cùng có cơ hội tiếp cận tạo ra một cách sử dụng thời gian cuối tuần khác biệt. Trẻ có thể làm quen với ngựa, cha mẹ đồng hành trong quá trình học và các thành viên có thêm một hoạt động chung ngoài những lựa chọn quen thuộc.

Học viện Ngựa rộng 30ha đang vận hành tại Vũ Yên, tạo nền tảng cho trải nghiệm này. Với những gia chủ muốn tiến xa hơn từ trải nghiệm sang sở hữu, chương trình còn áp dụng mức giảm 60% giá mua ngựa, 60% chi phí chuồng ngựa và 60% gói chăm sóc ngựa.

Học viện Ngựa đưa cơ hội trải nghiệm môn thể thao quý tộc đến gần hơn với các gia đình tại Vinhomes Royal Island.

Một lớp trải nghiệm thượng lưu khác được mở ra trên mặt nước với bến du thuyền cao cấp Royal Marina. Theo chương trình ưu đãi về ở sớm, cư dân được tham dự dạ tiệc du thuyền định kỳ 3 tháng một lần, kết hợp ẩm thực, âm nhạc và ngắm pháo hoa. Quyền lợi miễn phí dành cho 4 người mỗi villa; từ người thứ 5, mức phí là 10 triệu đồng/người.

Với những gia đình coi trọng trải nghiệm và giao lưu, đây không đơn thuần là một bữa tối khác địa điểm. Những hoạt động được tổ chức định kỳ tạo thêm cơ hội để cư dân gặp gỡ, chia sẻ sở thích và hình thành các mối quan hệ trong cùng một cộng đồng.

Dạ tiệc du thuyền định kỳ kết hợp ẩm thực, âm nhạc và ngắm pháo hoa dành cho cư dân đủ điều kiện.

Đặc quyền đi vào những nhu cầu thiết thực nhất

Nếu mã thuật và du thuyền tạo dấu ấn cho phong cách sống thượng lưu, nhóm quyền lợi về sức khỏe lại có ý nghĩa trực tiếp đến nhu cầu thường nhật và các chi phí cố định của mỗi gia đình.

Tại Phòng khám Vinmec Vũ Yên, cư dân đủ điều kiện được miễn phí khám không giới hạn, giảm 10% chi phí xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, đồng thời giảm 50% phí cấp cứu từ Vũ Yên đến Vinmec Hải Phòng. Cư dân còn được tham gia miễn phí các chương trình giáo dục, tư vấn và sàng lọc sức khỏe cộng đồng.

Quyền lợi này có thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện tham gia và không muộn hơn ngày 30/6/2028. Với những gia đình có người cao tuổi, việc tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi ở giúp giảm bớt những hành trình không cần thiết, đồng thời tạo thêm một lớp an tâm khi tổ chức cuộc sống lâu dài.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu vui chơi của trẻ và thời gian thư giãn của cả gia đình được trợ lực bằng chính sách VinWonders kéo dài 3 năm. Năm đầu tiên miễn phí cho 4 người/villa; năm thứ 2 giảm 70% giá vé và năm thứ 3 giảm 50%.

VinWonders Vũ Yên rộng 20ha đang vận hành, cùng hệ thống 31 công viên nội khu với tổng diện tích gần 18ha, mở thêm những lựa chọn từ vui chơi, vận động đến thư giãn ngay trong đô thị.

Về ở sớm, cư dân được vui chơi giải trí thỏa thích tại VinWonders với ưu đãi kéo dài 3 năm.

Điểm đáng chú ý của chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” nằm ở việc các quyền lợi được trải rộng từ sức khỏe, vui chơi đến những đặc quyền mang tính biểu tượng của phong cách sống thượng lưu. Mỗi nhóm giải quyết một nhu cầu khác nhau, nhưng cùng hướng đến mở rộng trải nghiệm sống cho cư dân ra khỏi phạm vi mỗi căn nhà.

Đối với khách hàng Hải Phòng đã có kế hoạch chuyển về Vũ Yên, thời điểm về ở vì vậy trở thành một phần của bài toán sở hữu. Cư dân đủ điều kiện về ở sớm trước 30/6/2027 có cơ hội kích hoạt hệ đặc quyền theo chương trình, từ đó đưa các tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm vào đời sống gia đình ngay từ những ngày đầu tiên.

Một căn nhà có thể được định giá bằng diện tích, vị trí hay thiết kế. Nhưng với người mua để ở, giá trị còn nằm ở số lần gia đình thực sự sử dụng những tiện ích xung quanh. Tại Vinhomes Royal Island, về ở sớm vì thế không đơn thuần là chuyển đến một địa chỉ mới, mà là bắt đầu sớm hơn một nhịp sống được thiết kế quanh những trải nghiệm thượng lưu dành cho cả gia đình.