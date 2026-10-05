200ha xanh và 70 công viên ôm trọn nhịp sống tại Vinhomes Sài Gòn Park

(VTC News) -

Thiên nhiên bước vào bán kính đi bộ: “Trả lại” quỹ thời gian cho gia đình

Sau một ngày làm việc, điều người dân đô thị cần nhất thường là một khoảng xanh đủ gần để bước ra ngoài, thay vì tiếp tục ngồi trên xe giữa dòng phương tiện. Một vòng đi bộ, vài phút vận động hay buổi chơi cùng con dưới tán cây, bên mặt nước trở thành khoảng nghỉ cần thiết trước khi trở về với nhịp sinh hoạt gia đình.

Tại Tây Bắc TP.HCM, đại đô thị Vinhomes Sài Gòn Park giải được bài toán này khi dành gần 200ha cho cây xanh, mặt nước và phát triển hơn 70 công viên tiện ích nội khu. Các không gian này được bố trí xen kẽ giữa những khu nhà ở, rút ngắn khoảng cách từ nơi cư trú đến cảnh quan tự nhiên.

Cách tổ chức này giúp thay đổi cách cư dân sử dụng thời gian. Thay vì phải di chuyển đến một công viên cách xa nhà, người lớn có thể đi bộ, trẻ nhỏ có không gian vui chơi và cả gia đình dễ dàng gặp nhau trong những khoảng thời gian ngắn. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tinh thần trở nên linh hoạt, tự nhiên trong quỹ thời gian mỗi ngày.

Không gian xanh và mặt nước là một thành phần trong quy hoạch tổng thể Vinhomes Sài Gòn Park.

Với các gia đình, 60-90 phút thường dành cho việc di chuyển mỗi ngày giờ đây có thể được chuyển hóa thành thời gian đọc sách, tập luyện, chơi cùng con hoặc đơn giản là đi dạo. Giá trị của không gian xanh vì thế không chỉ nằm ở diện tích, mà còn ở khoảng cách đủ gần để cư dân thực sự sử dụng thường xuyên. Từ đó, thời gian như được “trả lại” vào quỹ sống của mỗi người để dành cho bản thân và tổ ấm.

Mỗi ngày bình thường đều có những điều đáng chờ đợi

Mỗi người tìm đến thiên nhiên theo một cách riêng. Có người thích khu vườn yên tĩnh để thư giãn; có người cần sân chơi sôi động cho trẻ; người khác lại muốn khám phá một cảnh quan mới để đổi nhịp sau tuần làm việc.

Hệ thống công viên chủ đề của Vinhomes Sài Gòn Park tạo nên những trải nghiệm khác nhau. Nếu Công viên Nhật Bản Kiyomi Park mở ra không gian thiền định, thưởng ngoạn cảnh quan thanh tịnh bên hồ nước, thì Công viên Thiên văn Galaxy Park lại mang đến một thế giới khám phá khoa học đầy màu sắc cho thế hệ tương lai.

Đặc biệt, cư dân sẽ sớm được thụ hưởng không gian vui chơi này khi Galaxy Park về đích vào ngày 31/12/2026, sẵn sàng đồng hành cùng nhịp vận động của các cư dân nhí.

Ở quy mô lớn hơn, hệ thống kênh sinh thái bao quanh đại đô thị tạo nên những tuyến dạo bộ ven mặt nước, mở rộng lựa chọn vận động và thư giãn trong ngày.

Với con trẻ, những khoảng không gian ngoài trời an toàn như vậy là nơi nuôi dưỡng kỹ năng xã hội và tính tự lập. Với cha mẹ, cùng con vui chơi cũng chính là liệu pháp xoa dịu tinh thần sau ngày dài bộn bề.

Công viên Thiên văn Galaxy Park mang đến một chủ đề trải nghiệm khác trong mạng lưới công viên của đại đô thị.

Một môi trường sống phong phú cho phép gia đình thay đổi cách tận hưởng mà không cần đợi đến dịp đặc biệt. Hôm nay là buổi đi dạo, ngày mai là thời gian chơi cùng con, cuối tuần có thể dành lâu hơn cho một công viên chủ đề.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, đại công viên bách thảo Botanica Park với quy mô lên tới 27ha là điểm nhấn cảnh quan nổi bật. Sở hữu vườn hoa nhà kính 1,5ha lớn hàng đầu thế giới cùng hồ Thiên Nga 12ha, công viên sẽ trở thành “bảo tàng thực vật sống động” cho cả gia đình.

Công trình này dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2027, trùng khớp với cột mốc đại đô thị bắt đầu bàn giao những căn nhà đầu tiên, từ cuối năm 2027. Trong khi đó, VinWonders Ocean Park dự kiến khai trương ngày 15/12/2027, tiếp tục bổ sung lựa chọn vui chơi, giải trí cho cư dân.

Botanica Park rộng 27ha bổ sung lớp cảnh quan và trải nghiệm thiên nhiên quy mô lớn cho đại đô thị.

Đối với người mua nhà để ở lâu dài, giá trị của hệ sinh thái tiện ích nằm ở chính tần suất sử dụng thực tế và lộ trình bàn giao chuẩn xác. Cảnh quan thiên nhiên và các dịch vụ thiết yếu hiện diện ngay ngưỡng cửa sẽ kiến tạo nên nếp sống xanh bền vững.

Cư dân sẽ ra ngoài vận động nhiều hơn, gắn kết gia đình, cộng đồng sâu sắc hơn. Cũng từ đó, sức khỏe thể chất, tinh thần và các mối quan hệ xã hội cũng được bồi đắp mà không cần đánh đổi bằng những chuyến đi xa.