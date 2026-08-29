Vinhomes khởi công khu đô thị đa mục tiêu hơn 600 ha tại Hà Nội

(VTC News) -

Lễ khởi công diễn ra chiều 28/8, trong khuôn khổ chương trình khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 trên địa bàn Hà Nội.

Dự án do Công ty Cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư, nằm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối với trục không gian Quốc lộ 1A - khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng và mở rộng không gian đô thị.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người. Đây được xác định là một trong những khu đô thị đa mục tiêu có quy mô lớn tại Hà Nội.

Dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường, đồng thời tạo quỹ nhà phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Trong đó, nhà tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng theo chính sách, còn nhà ở thương mại bổ sung thêm lựa chọn nhà ở cho người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh.

Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ thiết yếu, gồm nhiều loại hình nhà ở. Các chức năng đô thị được định hướng theo mô hình tích hợp giữa nơi ở, làm việc và tiện ích, trong đó có giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao và không gian làm việc.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng cùng các công trình hạ tầng lớn trong khu vực tạo động lực phát triển cho phía Nam Hà Nội. Một số dự án được nhắc đến gồm mở rộng trục Quốc lộ 1A lên quy mô 16 làn xe và tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi - trung tâm Hà Nội.

Trước đó, ngày 25/5/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 2636/QĐ-UBND phê duyệt đề án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố.

Theo đề án, các khu đô thị được định hướng phân bổ tại 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển, ưu tiên bố trí gần các hành lang giao thông chính và đầu mối giao thông công cộng. Mục tiêu là hình thành các khu đô thị có đầy đủ chức năng, tạo điều kiện để người dân sinh sống, làm việc và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu tại chỗ.

Việc triển khai dự án tại Bình Minh và Tam Hưng nằm trong định hướng phát triển các khu đô thị đa mục tiêu của Hà Nội, đồng thời góp phần tăng nguồn cung nhà ở ở nhiều phân khúc.

Vinhomes cho biết trước đó doanh nghiệp đã tham gia phát triển các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Việc tiếp tục triển khai dự án mới được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng đa dạng, hỗ trợ quá trình chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị Hà Nội.

Hà Nội khởi công, khánh thành 17 công trình với tổng vốn gần 397.000 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu với tổng mức đầu tư 397.018 tỷ đồng.

Các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang và phát triển đô thị, khai thác không gian Hồ Tây. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng khả năng chống ngập, kết nối giao thông và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công, khánh thành các công trình.

Trong số này có 11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật. Đáng chú ý là đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng; hồ điều hòa Phú Đô 1.167 tỷ đồng; cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch 921 tỷ đồng; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 trị giá 854 tỷ đồng và hồ điều hòa Thụy Phương 2 trị giá 717 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có các dự án cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở; hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2); bổ sung trạm bơm, bể điều tiết, đường ống thoát nước và nhiều công trình xử lý úng ngập tại các khu đô thị, khu vực dọc Đại lộ Thăng Long.

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là công trình giao thông nổi bật, có chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m. Công trình góp phần khép kín tuyến vành đai trong khu vực nội đô lịch sử, tăng kết nối Đông - Tây, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển cho khu vực.

Đáng chú ý, 10 công trình hạ tầng cấp, thoát nước có tổng vốn đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa cho Hà Nội. Năm hồ mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích khoảng 3,4 triệu m³.

Các công trình bước đầu phát huy hiệu quả trong mùa mưa năm nay, góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, trong đó một số điểm thường xuyên úng ngập không còn tình trạng ngập sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4.

Cùng dịp này, Hà Nội khởi công 6 dự án với tổng vốn đầu tư lớn, gồm đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (5.610 tỷ đồng); tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn (27.752 tỷ đồng); cải dịch đường sắt Hà Nội - TP.HCM đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi (12.419 tỷ đồng).

Ba dự án còn lại gồm cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (185.758 tỷ đồng); khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và Tam Hưng (111.137 tỷ đồng); cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT (30.151 tỷ đồng).