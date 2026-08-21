Đặc quyền nghỉ dưỡng quanh năm bên biển của cư dân Vinhomes Green Paradise

(VTC News) -

Chốn an trú cho gia đình đa thế hệ giữa thiên đường trải nghiệm

Trong tư duy lựa chọn second home hiện đại, một bất động sản đẹp chỉ thực sự níu giữ được bước chân gia đình khi sở hữu một hệ sinh thái trải nghiệm đủ chiều sâu và đa tầng cảm xúc. Trên quy mô 2.870 ha, Vinhomes Green Paradise được kiến tạo theo mô hình siêu đô thị biển tích hợp hoàn chỉnh, nơi mọi thế hệ đều tìm thấy niềm vui theo nhịp sống riêng.

Ngôi nhà thứ hai tại Vinhomes Green Paradise vừa mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng, vừa tạo thêm thời gian gắn kết cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Biển hồ Paradise Lagoon 800 ha cùng 121km đường bờ biển cát trắng dừa xanh và lá phổi xanh 75.000 ha rừng ngập mặn Cần Giờ mang lại nhịp sống an dưỡng, thanh bình, khoáng đạt cho ông bà. Quần thể công viên giải trí VinWonders 122ha biến mỗi cuối tuần thành một hành trình phiêu lưu khám phá đầy ắp tiếng cười cho con trẻ.

Trong khi bộ đôi sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, bến du thuyền sang trọng Landmark Harbour, Nhà hát Sóng Xanh cùng chuỗi phố thương mại ẩm thực ven vịnh đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thể thao, thư giãn và giao lưu đỉnh cao cho bố mẹ.

Quan trọng hơn, không ai phải chịu áp lực trải nghiệm hết mọi hoạt động chỉ trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, bởi ngôi nhà luôn sẵn sàng chào đón họ trở lại vào bất kỳ thời điểm nào. Tần suất sử dụng càng cao, giá trị của ngôi nhà thứ hai càng được lấp đầy bằng những trải nghiệm thực và ký ức gắn kết vô giá.

Bên cạnh giá trị an trú, ngôi nhà thứ hai tại Vinhomes Green Paradise còn mở ra tiềm năng khai thác cho thuê lưu trú trong những khoảng thời gian gia đình chưa sử dụng, tạo thêm một lớp giá trị kinh tế bền vững bên cạnh mục tiêu tích sản truyền đời.

Hành trình thảnh thơi về ngôi nhà thứ hai nhờ mạng lưới hạ tầng siêu kết nối

Để hệ sinh thái nghỉ dưỡng ấy thực sự trở thành một phần của nhịp sống thường nhật, nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ chính là thời gian di chuyển. Chỉ khi mỗi kỳ nghỉ cuối tuần không còn bị bào mòn bởi hàng giờ lái xe mệt mỏi, second home mới thoát khỏi cảnh cửa đóng then cài để chuyển thành điểm đến quanh năm.

Tại Vinhomes Green Paradise, bài toán ấy được hóa giải trọn vẹn nhờ mạng lưới giao thông đa phương thức đang đồng loạt thành hình. Cầu Cần Giờ được định hướng thay thế phà Bình Khánh, tạo kết nối đường bộ liền mạch và trực tiếp hơn với khu Nam TP.HCM.

Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ lõi trung tâm lịch sử về đến siêu đô thị xuống chỉ còn khoảng 13 phút.

Ở quy mô liên vùng, cao tốc Bến Lức - Long Thành mở rộng kết nối với miền Tây, Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành. Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hướng tới hình thành hành lang thông suốt giữa các trung tâm kinh tế và du lịch ven biển khi thời gian di chuyển giữa 2 bên chỉ còn 10 phút.

Mạng lưới hạ tầng chiến lược đang từng bước mở rộng khả năng tiếp cận Cần Giờ từ trung tâm TP.HCM và các đầu mối liên vùng.

Với Vinhomes Green Paradise, “gần” không chỉ là rút ngắn quãng đường mà còn là quyền chủ động với thời gian. Khả năng trở về thường xuyên giúp giá trị sở hữu được chuyển hóa thành trải nghiệm thực, đồng thời tăng cơ hội khai thác của tài sản trong một điểm đến có hệ tiện ích và sức hút du lịch.

Một kỳ nghỉ có thể bắt đầu từ chiều thứ Sáu thay vì sáng thứ Bảy và kết thúc vào sáng thứ Hai. Gia đình cũng có thể ở lại thêm một ngày mà không chịu áp lực di chuyển mệt mỏi. Thời gian tiết kiệm được chuyển thành những giờ phút nghỉ ngơi, vận động và trò chuyện bên nhau.

Khi hành trình trở nên thuận tiện, second home có thể chuyển từ điểm đến theo mùa thành ngôi nhà nghỉ dưỡng được sử dụng quanh năm.

Đối với những gia đình đang tìm kiếm tài sản tiếp theo trong danh mục đầu tư, thước đo chuẩn xác nhất không chỉ là “ngôi nhà nằm ở đâu”, mà là “gia đình sẽ thực sự sống ở đó bao nhiêu ngày mỗi năm”.

Đưa thiên nhiên biển và rừng nguyên sinh về sát nhịp sống đô thị, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ xác lập định nghĩa hoàn chỉnh cho ngôi nhà thứ hai. Đó là một miền an trú trọn vẹn hôm nay và di sản truyền đời cho thế hệ mai sau.