Vinhomes mở ra cơ hội trải nghiệm du lịch suốt 365 ngày/năm bên vịnh di sản

(VTC News) -

Hệ sinh thái trải nghiệm 365 ngày/năm phá vỡ tính mùa vụ của du lịch Hạ Long

Các điểm đến du lịch biển miền Bắc thường vận hành theo hai nhịp rõ rệt: cao điểm đông đúc mùa hè và khoảng lặng vào mùa đông. Vì thế, thách thức lớn nhất đặt ra là phân bổ dòng khách đều khắp các mùa, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu cho hệ sinh thái địa phương.

Quảng Ninh - địa phương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9 tới - hiện sở hữu một nền tảng du lịch ấn tượng khi đón hơn 21,28 triệu lượt khách trong năm 2025, mang về tổng thu khoảng 57.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, tỷ lệ khách lưu trú thực tế mới chỉ chiếm hơn 1/4 tổng lượt khách. Khoảng cách giữa “đến ngắm nhìn” và “ở lại trải nghiệm” chính là dư địa rộng mở cho các sản phẩm du lịch quy mô lớn, đủ năng lực lấp đầy lịch trình của du khách suốt cả năm.

Bể bơi nổi trên mặt biển quy mô 5.000m2 - một trong những tiện ích độc đáo tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống đó khi tạo ra một thế giới trải nghiệm quy mô lớn, nơi mỗi mùa, mỗi nhóm tuổi và mỗi mục đích chuyến đi đều có thể tìm thấy một lý do riêng.

Sức mạnh của Vinhomes Global Gate Hạ Long nằm ở quy hoạch đa tầng trải nghiệm, giúp xóa nhòa giới hạn của thời tiết và thời gian. Đóng vai trò thỏi nam châm giải trí là quần thể VinWonders 81 ha lấy cảm hứng từ các kỳ quan thế giới với điểm nhấn là Công viên Thủy cung mở 24 ha thuộc loại lớn nhất thế giới, tích hợp Nhà hàng vòm đại dương sức chứa 1.000 khách cùng Cảng Sư tử biển độc đáo.

VinWonders quy mô 81ha đóng vai trò như thỏi nam châm thu hút du khách đến Hạ Long suốt quanh năm.

Bên cạnh đó, thế giới chủ đề biểu tượng với Công viên Văn minh Cổ đại, Công viên nước hybrid Inca Nam Mỹ 12ha và Công viên Xứ sở Tuyết 9ha mang đến những trải nghiệm độc đáo. Mô hình tích hợp trong nhà và ngoài trời giúp trẻ nhỏ thỏa sức khám phá đại dương, người trẻ chinh phục thử thách cảm giác mạnh và người lớn thảnh thơi tận hưởng nghệ thuật quanh năm bất chấp thời tiết.

Song hành cùng thế giới giải trí sôi động, Vinhomes Global Gate Hạ Long níu chân du khách quốc tế và giới tinh hoa vào mùa Thu - Đông bằng quần thể 12 sân golf quy mô 950ha, lớn nhất Đông Nam Á. Được kiến tạo bởi các huyền thoại thiết kế thế giới với những phong cách địa hình độc đáo, đây sẽ là điểm hẹn thi đấu và nghỉ dưỡng đỉnh cao.

Trong khi đó, Công viên câu cá rừng ngập mặn Wonder Mangroves 800ha lớn hàng đầu nhất thế giới, Bến du thuyền Global Marina cùng Làng Văn hóa & Ẩm thực Heritage Village sẽ gia tăng sắc màu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị của du khách.

Khi khách ở lâu hơn, giá trị du lịch sẽ lan sang lưu trú, ẩm thực, bán lẻ và bất động sản.

Dòng khách quanh năm mang đến sức sống dài hạn cho thành phố du lịch

Để một thành phố du lịch vận hành hiệu quả suốt 365 ngày/năm, hạ tầng dịch vụ phụ trợ phải đủ quy mô để tự tạo nguồn cầu chủ động.

Quảng Ninh hiện sở hữu khoảng 1.630 cơ sở lưu trú, nhưng tỷ trọng các khách sạn 5 sao cao cấp vẫn còn khiêm tốn. Trong mùa cao điểm, công suất phòng của các khách sạn 4-5 sao luôn ghi nhận mức trên 80-90%, chứng tỏ dư địa cho dịch vụ lưu trú hạng sang tại Hạ Long là cực kỳ lớn.

Vinhomes Global Gate Hạ Long giải quyết triệt để bài toán này bằng việc phát triển hệ thống khách sạn, resort và biệt thự biển cao cấp với tổng công suất lên tới 20.000 phòng. Siêu đô thị quy tụ khách sạn chủ đề Vinpearl Themed Hotel quy mô 800 phòng cùng các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới, mang đến đa dạng lựa chọn lưu trú tiêu chuẩn quốc tế cho du khách.

Hệ trải nghiệm đa lớp giúp Hạ Long mở rộng thị trường du lịch từ nghỉ dưỡng biển sang sự kiện, thể thao, MICE và mua sắm quanh năm.

Sự kết hợp giữa hạ tầng lưu trú đồ sộ và lịch trình sự kiện dày đặc chính là bệ đỡ thắp sáng sức sống cho toàn đô thị. Dòng khách đổ về tham dự hội nghị hay giải đấu thể thao sẽ chuyển hóa thành khách lưu trú dài ngày, khách lưu trú làm phát sinh nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí tại hai Vincom Mega Mall, Outlet hàng hiệu 6 ha và các khu phố thương mại.

Hành trình này nối dài thời gian trải nghiệm cho du khách sau khi hoạt động chính kết thúc, từ đó kích hoạt dòng tiền lưu chuyển 24/7.

Một điểm đến hấp dẫn có thể khiến du khách ghé thăm một lần, nhưng một thành phố giàu trải nghiệm thực tế mới là nơi giữ chân họ ở lại lâu dài và quay lại liên tục. Khi du khách đến nhiều hơn, ở lại lâu hơn và chi tiêu “khủng” hơn, giá trị du lịch sẽ lan sang bất động sản, khuếch đại giá trị đầu tư tại siêu đô thị bên vịnh di sản.