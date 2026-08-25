Một chốn an cư, muôn vàn trải nghiệm sống tại Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Tại Vinhomes Royal Island, trung tâm mới của Hải Phòng, định nghĩa all-in-one được nâng tầm thành một đặc quyền đích thực, khi giáo dục, y tế, mua sắm, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cùng hội tụ trên một tọa độ đảo hoàng gia sinh thái.

Công viên giải trí VinWonders quy mô 20 ha mang đến thế giới vui chơi đa tầng trải nghiệm cho mọi lứa tuổi ngay trên đảo.

Một ngày sống trọn vẹn mà không cần rời đảo

Tại Vinhomes Royal Island, mỗi sớm mai thức dậy là một hành trình trải nghiệm tràn đầy năng lượng mà cư dân không cần phải bận lòng về khoảng cách. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng một vòng dạo bộ thư thái trong công viên nội khu rợp bóng cây, một trận golf hào hứng giữa không gian khoáng đạt của mặt nước hay khoảnh khắc thảnh thơi đón gió sông bên bãi biển cát trắng sau nhà.

Khi nắng lên, cuộc sống tiện nghi mở ra ngay thềm nhà. Cả gia đình có thể gặp gỡ, thưởng thức bữa trưa ấm áp tại Vincom Mega Mall - trung tâm mua sắm sầm uất quy tụ hàng trăm thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Buổi chiều là khoảng thời gian rực rỡ sắc màu khi con trẻ thỏa sức khám phá thế giới thần tiên tại VinWonders Vũ Yên với Safari muông thú, công viên nước Aloha và thế giới cổ tích.

Khi cần chăm sóc sức khỏe, Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ trình độ cao luôn sẵn sàng phục vụ ngay trong lòng đô thị.

Vincom Mega Mall Royal Island hơn 55.000 m² bổ sung điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí trong hệ sinh thái sống all-in-one.

Đặc biệt, với các gia đình đa thế hệ, hệ thống hàng chục trường học chất lượng cao trên toàn dự án - bao gồm hệ thống trường liên cấp Vinschool uy tín, trường quốc tế cùng các trường dân lập, tư thục hàng đầu - mở ra một môi trường giáo dục toàn diện, giúp giảm tối đa áp lực đưa đón con em mỗi ngày.

Tất cả những điểm chạm tinh tế ấy ghép lại thành một nhịp sống thong dong, thuận tiện, nơi thời gian di chuyển được chắt chiu dành lại cho sự gắn kết gia đình.

Từ tiện nghi thường nhật đến những đặc quyền biểu tượng của giới thượng lưu

Điểm khác biệt định vị tầm vóc của Vinhomes Royal Island nằm ở sự cộng hưởng hài hòa giữa tiện ích thiết yếu hằng ngày và những trải nghiệm thượng lưu hiếm có.

Ngay giữa lòng đại đô thị, sân golf 36 hố quy mô 160 ha đã vận hành chuyên nghiệp, gồm Sân Hồ dài 7.318 yards với cảnh quan khoáng đạt và Sân Đầm Lầy dài 7.508 yards khai thác địa hình ngập nước tự nhiên giàu tính thử thách chiến thuật.

Kế bên là Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia quy mô 30 ha - nơi quy tụ hơn 100 cá thể ngựa quý cùng hệ thống 300 chuồng chăm sóc tiêu chuẩn, sân tập đa cấp độ và sân biểu diễn gần 1 ha, đưa môn thể thao quý tộc trở thành thú chơi, rèn luyện quen thuộc của cư dân.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - tiện ích biểu tượng đưa bộ môn thể thao quý tộc vào đời sống thường nhật của cư dân Vinhomes Royal Island.

Bên cạnh đó, Bến du thuyền Royal Marina rộng 10ha với hơn 300 bến đỗ mở ra dấu ấn sống ven sông thượng lưu. Từ thư giãn tĩnh tại, rèn luyện thể thao đỉnh cao đến lễ hội giải trí sôi động, mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy đặc quyền dành riêng cho mình.

Bên cạnh những công trình biểu tượng, sinh khí bền vững của đảo hoàng gia được nuôi dưỡng bởi 31 công viên nội khu rộng gần 18ha đan xen vào từng phân khu biệt thự.

Mỗi công viên mang một sắc thái và công năng chuyên biệt: từ nét sống khỏe mạnh, tích cực của Regal Sports; thế giới vận động tuổi thơ tại Regal Future; khoảng lặng phục hồi năng lượng tại Regal Therapy đến nét tĩnh tại, cân bằng chuẩn Nhật Bản tại Sakura Park, Ikigai Park hay Zen Park.

Sự vận hành đồng bộ này được bảo chứng bởi hệ thống Smart City tiên tiến bậc nhất cùng dịch vụ quản lý, vận hành chuẩn 5 sao của Vinhomes. Đây chính là lớp hạ tầng vô hình nhưng vô cùng thiết yếu, mang đến môi trường an ninh tuyệt đối để cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

All-in-one tại Vinhomes Royal Island vì thế không đơn thuần là danh mục nhiều tiện ích. Đó là khả năng kết nối các nhu cầu của một ngày, các giai đoạn của một đời người và những sở thích khác nhau trong gia đình.

Trên đảo Vũ Yên, trung tâm mới của thành phố Cảng, thiên nhiên, dịch vụ thiết yếu và trải nghiệm cao cấp cùng hiện diện để tạo nên một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng không còn là chuyến đi, mà trở thành nhịp sống mỗi ngày.