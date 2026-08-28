Vinhomes Sài Gòn Park thiết lập chuẩn sống 'rừng trong lòng phố'

(VTC News) -

Thay vì chỉ là điểm đến cuối tuần, đại công viên này sẽ đưa khám phá, vận động và thư giãn vào nhịp sống hằng ngày của cư dân.

Trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú mỗi ngày

Trong nhịp sống đô thị, thiên nhiên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi con người có thể tiếp cận thường xuyên. Một công viên trong bán kính sống mở ra những thói quen gần gũi: dạo bộ mỗi sáng, đưa trẻ khám phá cây cỏ hay nghỉ ngơi bên mặt nước sau một ngày làm việc.

Với vị trí liền kề khu Laguna Park, đại công viên Botanica Park giúp cư dân dễ dàng tham gia hành trình trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú mỗi ngày.

Điểm nhấn của Botanica Park là vườn hoa nhà kính rộng 1,5ha - thuộc hàng lớn nhất thế giới. Công trình được tạo hình như hai cánh bướm mở rộng thành mái vòm, khai thác ánh sáng tự nhiên và tổ chức lối tham quan liên hoàn.

Khu sân thượng nằm giữa hai mái kính dự kiến bố trí quán cà phê với ban công hướng ra mặt hồ và toàn cảnh vườn bách thảo, tạo thêm điểm dừng chân trong hành trình khám phá.

Vườn hoa nhà kính 1,5ha tại Botanica Park mở ra hành trình khám phá năm thế giới thực vật.

Bên trong nhà kính, du khách được dẫn qua năm thế giới thực vật. Rừng lan nhiệt đới tái hiện hệ sinh thái ẩm; khu hoa ôn đới châu Âu kết hợp quảng trường, đài phun nước, vườn treo và thảm hoa; vườn thượng uyển Á Đông sử dụng hồ sen, bonsai, kiến trúc truyền thống cùng lối dạo uốn lượn.

Hành trình tiếp nối với thế giới Địa Trung Hải gồm vườn olive, hoa giấy, xương rồng, đá sen; sau đó chuyển sang vườn địa đàng nhiệt đới với thảm thực vật dày và điểm quan sát trên cao. Mỗi khu vực mang lại một cảm nhận riêng, đồng thời mở rộng giá trị giáo dục, tham quan và check-in đặc sắc.

Sau không gian nhà kính, Botanica Park tiếp tục mở rộng với những lớp cảnh quan ngoài trời. Vườn Bao báp 10.000m² mang cảm hứng thảo nguyên châu Phi với những thân cây có hình dáng đặc trưng. Vườn hoa nhiệt đới 30.000 m² tạo nên các thảm màu, tiểu cảnh và lối dạo giữa hệ cây lá giàu sức sống. Hai khu vực bổ sung thêm lựa chọn khám phá cho trẻ nhỏ và không gian thư giãn cho người lớn.

Ở kế bên, hồ Thiên Nga 12ha là tâm điểm mặt nước của công viên. Khi đi vào vận hành, nơi đây có thể tổ chức chèo thuyền, kayak, câu cá tại các chòi sinh thái, kết hợp hệ suối - thác nước và trình diễn ánh sáng về đêm. Nhờ đó, trải nghiệm thiên nhiên không dừng lại ở việc quan sát, mà được mở rộng thành các hoạt động vận động, tương tác và gắn kết gia đình mỗi ngày.

Hồ Thiên Nga 12ha kết hợp cảnh quan mặt nước với chèo thuyền, kayak và các hoạt động thư giãn ngoài trời.

Sống giữa thiên nhiên mà không cần rời khỏi thành phố

Lợi thế của một nơi ở ngay cạnh công viên chính là tần suất sử dụng. Trẻ em có thể làm quen với thực vật và vận động ngoài trời qua những chuyến khám phá ngắn. Thanh niên có thêm không gian đi bộ, chụp ảnh, chèo thuyền. Người lớn tuổi có thể dạo bộ và nghỉ ngơi trong môi trường xanh.

Thay vì chờ đến kỳ nghỉ, cư dân Laguna Park có thể tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để “chạm” vào thiên nhiên.

Không dừng ở đó, Botanica Park còn có sự liên kết liền mạch với VinWonders Ocean Park 22,7 ha, tạo nên gần 50 ha công viên và không gian trải nghiệm, hình thành cấu trúc biển - rừng - đô thị: một bên là vui chơi bên mặt nước, một bên là khám phá thực vật và cảnh quan. Sự bổ trợ giúp khu Laguna Park có thể đáp ứng nhu cầu sống của cư dân ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Botanica Park tạo lớp cảnh quan xanh liền kề khu ở, đưa hoạt động dạo bộ và khám phá thiên nhiên đến gần đời sống cư dân Laguna Park.

Với toàn khu vực, công viên bách thảo còn có khả năng tạo thêm dòng khách tham quan bên cạnh nhu cầu của cư dân. Khi kết nối với các không gian thương mại, ẩm thực và giải trí theo quy hoạch tại Vinhomes Sài Gòn Park, hành trình của khách có thể kéo dài, mở thêm cơ hội cho kinh doanh, dịch vụ.

Trong tổng thể Vinhomes Sài Gòn Park, Botanica Park góp phần định hình cách tiếp cận mới với đô thị: không chỉ tối ưu công năng mà còn gia tăng không gian xanh, trải nghiệm và tương tác cộng đồng.

Với Laguna Park, “rừng xanh” liền kề không đơn thuần là một tiện ích, mà trở thành lớp cảnh quan nâng chất lượng sống, tạo nên một nơi ở nơi cư dân có thể sống gần thiên nhiên hơn mà không phải rời khỏi thành phố.