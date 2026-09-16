Vingroup khởi công khu đô thị gần 270ha tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Dự án có tên thương mại Vinhomes King Park. Lễ khởi công diễn ra trong khuôn khổ lễ khởi công các dự án, công trình chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Vinhomes King Park nằm phía Bắc phường Kinh Bắc, có kết nối với các khu vực hành chính, công nghiệp, thương mại - dịch vụ, công viên và không gian văn hóa, lịch sử của Bắc Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại diện liên danh nhà đầu tư bấm nút khởi công dự án

Dự án nằm tại khu vực giao thoa của hai hành lang kinh tế trọng điểm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Từ đây, dự án có khả năng tiếp cận cao tốc 01 Bắc - Nam, cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường từ sân bay Gia Bình về Thủ đô và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Vinhomes King Park có hai mặt tiếp giáp sông Cầu, bao quanh bán đảo Hòa Long. Khu vực bán đảo được quy hoạch thành không gian sinh thái và thể dục thể thao, kết nối với hệ thống hồ cảnh quan, công viên và các tuyến cây xanh liên khu.

Dự án có quy mô gần 270ha, mật độ xây dựng chưa đến 20%. Trong đó, gần 57ha dành cho cây xanh, mặt nước và hơn 70ha dành cho quần thể thể thao.

Phát triển nhiều loại hình nhà ở

Vinhomes King Park phát triển các loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư.

Hệ thống tiện ích của dự án gồm hạ tầng thể dục thể thao, phòng khám, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, công viên và các không gian công cộng.

Phối cảnh dự án Vinhomes King Park.

Theo chủ đầu tư, dự án hướng tới không gian sống kết hợp với thiên nhiên, cùng hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Khi đi vào hoạt động, Vinhomes King Park được kỳ vọng bổ sung lựa chọn nhà ở cho cộng đồng chuyên gia, lao động trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tạo sức hút đầu tư cho Bắc Ninh.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes - thành viên Tập đoàn Vingroup, đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết, doanh nghiệp kỳ vọng Vinhomes King Park sẽ trở thành một hạt nhân đô thị mới ở phía Bắc phường Kinh Bắc.

Theo ông Hoa, dự án sẽ bổ sung hạ tầng nhà ở, dịch vụ và các không gian công cộng, góp phần mở rộng diện mạo đô thị Bắc Ninh theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.

“Chúng tôi kỳ vọng Vinhomes King Park sẽ đóng góp thêm một hạt nhân đô thị mới ở phía Bắc phường Kinh Bắc, bổ sung hạ tầng nhà ở và dịch vụ, tạo dựng những không gian công cộng có chất lượng, đồng thời góp phần mở rộng diện mạo đô thị Bắc Ninh theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững”, ông Phạm Thiếu Hoa nói.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes, thành viên Tập đoàn Vingroup phát biểu tại lễ khởi công.

Vinhomes King Park là dự án đô thị thứ hai của Vingroup tại Bắc Ninh. Trước đó, hệ sinh thái của tập đoàn đã phát triển khu đô thị Vinhomes Bắc Ninh tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, cùng Trung tâm thương mại Vincom và khách sạn Vinpearl.

Việc khởi công Vinhomes King Park đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Vingroup tại Bắc Ninh, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành của tập đoàn và các nhà đầu tư với địa phương.