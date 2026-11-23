(VTC News) -

Từ ngày 21-24/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, với các chương trình văn hóa, nghệ thuật diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đây là dấu mốc đặc biệt khi ngày 24/11 chính thức được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam, trở thành dịp để tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội, Vinamilk hỗ trợ hơn 125.000 sản phẩm gồm sữa đậu nành cao canxi Vinamilk, sữa chua uống Vinamilk SuSu và nước uống đóng chai Vinamilk, góp phần phục vụ nhu cầu dinh dưỡng và nước uống cho người tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Thủ đô.

Vinamilk đồng hành cùng “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026, hỗ trợ hơn 125.000 sản phẩm dinh dưỡng và nước uống phục vụ chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. (Ảnh: Quang Thái)

Trong khuôn khổ lễ khai mạc sáng 21/11 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm, Vinamilk trực tiếp trao tặng sản phẩm đến người dân và khách tham dự. Những sản phẩm dinh dưỡng và nước uống quen thuộc góp thêm sự tiện lợi, tiếp thêm năng lượng để mọi người tận hưởng không khí lễ hội và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Các sản phẩm Vinamilk được trao tặng trực tiếp đến người dân và du khách tham dự lễ khai mạc ngày 21/11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Quang Thái)

Lễ khai mạc quy tụ hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên quần chúng, với điểm nhấn là các hoạt động diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại. Không gian văn hóa tại hồ Hoàn Kiếm trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Giữa không khí ấy, sự hiện diện của Vinamilk mang đến những sản phẩm dinh dưỡng và nước uống thiết thực, góp phần phục vụ người tham gia và tạo thêm những trải nghiệm gần gũi trong ngày hội.

Người dân và du khách nhận sản phẩm Vinamilk trong không khí sôi động của ngày hội văn hóa tại Thủ đô. (Ảnh: Quang Thái)

Bên cạnh các hoạt động tại Hồ Hoàn Kiếm, chuỗi sự kiện còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra vào tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự.

Với sự đồng hành của Vinamilk, các sản phẩm dinh dưỡng và nước uống được hỗ trợ phục vụ chuỗi hoạt động, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và trải nghiệm của người tham gia.

Sữa đậu nành cao canxi Vinamilk, sữa chua uống Vinamilk SuSu và nước uống đóng chai Vinamilk được hỗ trợ phục vụ chuỗi hoạt động “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026. (Ảnh: Quang Thái)

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Vinamilk đã trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam, với hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại bò sữa trong và ngoài nước. Sản phẩm Vinamilk đã hiện diện tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần đưa thương hiệu và các sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam đến với người tiêu dùng trên thế giới.

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh và không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng, Vinamilk luôn dành sự quan tâm cho các chương trình cộng đồng, từ chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe đến giáo dục, văn hóa và phát triển bền vững. Đây cũng là một phần trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, gắn hoạt động kinh doanh với những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Hình ảnh Vinamilk tại “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” năm 2026, tiếp nối hành trình đồng hành cùng cộng đồng của doanh nghiệp. (Ảnh: Quang Thái)

Trong năm đánh dấu chặng đường 50 năm phát triển, sự hiện diện của Vinamilk tại Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên mang thêm ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự gắn bó của doanh nghiệp với đời sống văn hóa, xã hội của đất nước.

Không chỉ mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, Vinamilk còn góp sức vào những chương trình giàu ý nghĩa cộng đồng, cùng gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc và con người Việt Nam.