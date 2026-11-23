(VTC News) -

Trong văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, hoa tớ dày (pằng tớ dày) được xem là “linh hồn” của núi rừng Tây Bắc, biểu tượng cho mùa xuân, sức sống mãnh liệt, tình yêu đôi lứa và sự ấm no của bản làng.

Dưới tán hoa tớ dày, các chàng trai cô gái người Mông tìm đến nhau.

Tên gọi hoa ‘tớ dày’ có nghĩa gì?

Hai chữ này được phiên âm trực tiếp từ cụm từ “pằng tớ dày” trong tiếng Mông, mang ý nghĩa là “hoa đào rừng”. Theo từ vựng tiếng Mông, “pằng” (hoặc pạng) nghĩa là bông hoa, còn “tớ dày” là tên gọi bản địa chỉ cây đào mọc tự nhiên trên rừng. Khi ghép lại thành “pằng tớ dày” và Việt hóa thành “hoa tớ dày”, tên gọi này dùng để phân biệt loài đào mọc hoang dại trên núi cao với các giống đào trồng trong vườn nhà.

Khác với hoa ban của người Thái hay hoa tam giác mạch ở Hà Giang vốn có các sự tích hóa thân rõ nét, hoa tớ dày không có một bản thần thoại hay sự tích “hóa thân” đơn lẻ nào được ghi chép thành văn bản cố định, mà hiện diện qua hệ thống tri thức dân gian, câu ví truyền miệng và tập quán đời sống của đồng bào Mông suốt hơn 300 năm định cư trên vùng cao Tây Bắc.

Những câu chuyện và quan niệm dân gian xoay quanh loài hoa này tập trung vào 3 mạch chính. Đầu tiên là câu ví truyền đời về nhịp sống và tình yêu. Người Mông lưu truyền câu nói cửa miệng: “Làm mùa xem hoa tớ dày, xây lứa đôi xem đôi bàn tay”. Với người vùng cao không có lịch giấy ngày xưa, chu kỳ rụng lá và bung nụ của cây tớ dày là “cuốn lịch của trời” giúp bà con định liệu thời vụ, đồng thời gắn kết vẻ đẹp của hoa với sự chăm chỉ, khéo léo trong lao động khi chọn bạn đời.

Tiếp đến là câu chuyện về “lửa mùa đông” sưởi ấm bản làng. Trong ký ức truyền miệng của các già làng ở Mù Cang Chải, vào những mùa đông sương muối khắc nghiệt nhất, khi cỏ cây trên núi đều úa tàn, chỉ có cây tớ dày dồn nhựa sống để bật lên sắc hồng rực rỡ như những đốm lửa. Đồng bào Mông tin rằng sắc hoa ấy do thần rừng ban tặng để xua tan giá lạnh, báo hiệu mùa màng đã thu hoạch xong, thóc đã đầy bồ và mời gọi bà con bước vào Tết cổ truyền.

Cuối cùng là giai thoại mùa hội Gầu Tào và tiếng khèn giao duyên. Dân gian người Mông kể rằng hoa tớ dày nở cũng là lúc “hoa gọi mùa xuân đến để trai gái vui hội Gầu Tào”. Dưới những gốc tớ dày cổ thụ mọc bên hiên nhà hay trên triền núi, các chàng trai thổi khèn, cô gái thổi đàn môi và ném pao tìm bạn tình. Hình ảnh cánh hoa hồng 5 cánh cũng từ đời sống thực đi vào lời hát dân ca và được các thiếu nữ Mông khéo léo thêu lên những bộ váy áo xòe mặc trong ngày Tết.

Hoa tớ dày đang phủ hồng bầu trời Tây Bắc những ngày này.

Đặc điểm hoa tớ dày

Hoa tớ dày (tên khoa học là Prunus cerasoides) là loài cây thân gỗ thuộc phân chi anh đào, vỏ cây màu nâu xám, sần sùi, cành nhánh vươn rộng. Cây mọc tự nhiên hoàn toàn ở các vùng núi cao từ 1.000m đến 1.600m so với mực nước biển, ưa khí hậu lạnh và nhiều sương mù, tập trung nhiều nhất ở Mù Cang Chải

Vào mùa hoa nở, cây thường rụng gần hết lá già, chỉ trơ lại cành khẳng khiu để dồn sức trổ bông, sau đó mới đâm chồi non màu xanh nhạt hoặc hơi đỏ tía.

Hoa đơn, có 5 cánh mỏng, hơi tròn ở đầu và khẽ khía nhẹ. Khi nở, hoa không mọc đơn lẻ mà kết thành từng chùm dày, đan xen kín cành cây.

Sắc hoa biến chuyển từ hồng phớt nhẹ ở phần cánh ngoài đến hồng thẫm ở tâm hoa. Điểm đặc trưng dễ nhận biết nhất là phần nhụy hoa rất dài, chụm lại và có màu đỏ đậm nổi bật.

Hoa tớ dày kiêu hãnh khoe vẻ đẹp rực rỡ giữa cái lạnh “cắt da cắt thịt” của vùng núi Tây Bắc.

Hoa tớ dày nở rộ nhất vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch hằng năm (tức khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên đán). Trong đó, giai đoạn chớm nở là từ đầu đến giữa tháng 12. Khi những đợt rét đậm đầu đông tràn về, hoa bắt đầu lác đác bung nụ ở các bản vùng cao như La Pán Tẩn, Dế Xu Phình (nay thuộc xã Púng Luông).

Giai đoạn nở rộ và đẹp nhất là từ khoảng 20/12 đến 10/1 dương lịch. Đây là thời điểm vàng để săn hoa, đặc biệt trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch và Lễ hội hoa Tớ dày thường niên. Toàn bộ sườn đồi, bản làng nhuộm kín sắc hồng rực rỡ trên nền mây trời Tây Bắc.

Giai đoạn hoa tàn và ra lá non là từ giữa tháng 1 đến hết Tết Nguyên đán. Hoa bắt đầu rụng cánh, cây đâm chồi non xanh mướt. Một số cây mọc ở khu vực khuất nắng hoặc rét muộn vẫn có thể giữ được sắc hoa rải rác đến dịp Tết Nguyên đán.

Hoa tớ dày rất nhạy cảm với thời tiết. Nếu trời nắng ấm kéo dài, hoa sẽ bung nở rất nhanh và chóng tàn (chỉ rộ trong khoảng 2 tuần), ngược lại, nếu rét đậm hoặc có mưa phùn, hoa sẽ nở chậm nhưng giữ được màu thắm và bền cánh hơn.

Hoa tớ dày tập trung chủ yếu ở vùng Mù Cang Chải.

Hoa tớ dày có phải là mai anh đào Đà Lạt?

Về mặt thực vật học, hoa tớ dày và mai anh đào Đà Lạt là cùng một loài cây. Cả hai đều có chung tên khoa học là Prunus cerasoides (thuộc chi Mận mơ, phân chi anh đào, họ Hoa hồng), nhưng được người dân từng vùng đặt cho những tên gọi khác nhau. Tại vùng núi Tây Bắc (Mù Cang Chải, Sa Pa, Hà Giang), người Mông gọi loài cây mọc tự nhiên trên núi cao này là pằng tớ dày (nghĩa là đào rừng)

Tại vùng cao nguyên Tây Nguyên (Đà Lạt, Măng Đen), người dân gọi là Mai anh đào vì cây có dáng thân giống cây đào mận nhưng hoa lại có 5 cánh đơn xòe tròn giống hoa mai.

Hoa mai anh đào ở Đà Lạt.

Dù cùng một loài, cây ở hai miền vẫn có vài nét khác biệt nhỏ do thổ nhưỡng và khí hậu. Hoa tớ dày chủ yếu mọc hoang dại tự nhiên trên các sườn núi cao trên 1.000m, trong khi mai anh đào Đà Lạt được trồng phổ biến dọc các tuyến phố, bờ hồ và đồi chè để làm cảnh quan.

Hoa tớ dày có màu hồng đậm đến hồng phấn, nhụy dài đỏ thẫm, hoa thường kết chùm dày đặc hơn, còn hoa mai anh đào có màu hồng phớt nhẹ nhàng, thanh thoát, cánh hoa mỏng manh

Hoa tớ dày nở rộ khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch, trong khi mai anh đào nở muộn hơn một chút, rộ nhất từ tháng 1 đến đầu tháng 2.