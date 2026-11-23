(VTC News) -

Clip hy hữu chị vợ lên nhầm xe khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: OTF)

Mạng xã hội mới đây chia sẻ clip ghi lại tình huống “dở khóc, dở cười”: Vì quá chăm chú nhìn vào điện thoại, chị vợ vô tư ngồi lên chiếc xe máy không phải của chồng mình và chỉ kịp nhận ra khi có người gọi quay lại.

Ở đoạn đầu clip, người chồng đèo vợ đi mua hàng trên xe SH. Trong lúc chờ chồng vào trong cửa hàng, chị vợ đứng ngoài chăm chú dùng điện thoại, không để ý đến việc chiếc xe máy của gia đình mình đã được dắt lên vỉa hè. Một cặp đôi khác chở nhau bằng xe máy dừng lại, dừng xe ở phần đường vừa trống chỗ rồi cùng nhau vào cửa hàng.

Khi chủ nhân chiếc xe đến sau quay lại ngồi lên và nổ máy, chị vợ đang đứng chờ chồng tiến tới ngồi lên yên sau trong khi vẫn “cắm mặt vào điện thoại”. Tài xế không biết đó là người lạ liền phóng đi ngay. Clip kết thúc bằng cảnh nữ chủ nhân của chiếc xe hớt hải chạy theo gọi, anh chồng “thất lạc” vợ cũng ngơ ngác tìm kiếm.

Bật cười là phản ứng đầu tiên của hầu hết người xem clip, và phần lớn bình luận đều nhắc đến thói quen dán mắt vào điện thoại mọi nơi mọi lúc: “Chị vợ cũng siêu, vừa nhìn điện thoại mà vẫn định vị được xe. Ai ngờ xe thì giống nhau, còn chồng thì đứng ở đâu cũng nhận ra ngay. Tội nhất ông chồng, vừa mất xe trong vài giây, vừa chứng kiến vợ mình có thêm một người chồng bất đắc dĩ”.

“Anh chủ xe chắc cũng hoang mang lắm, tự nhiên có người phụ nữ ngồi sau như thể hai người đã quen nhau từ lâu”; “Anh tài xế kia cũng vô tư không kém, có người ngồi lên xe mà chẳng buồn quay lại kiểm tra. Hai người xa lạ phối hợp ăn ý đến mức suýt thành một chuyến đi chung”...

Như Phong chia sẻ: “Đây là tình huống buồn cười nhưng cũng là lời nhắc nhở khá rõ về thói quen lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại. Nhiều người đi đâu, làm gì cũng cầm điện thoại trên tay, đến mức xung quanh có chuyện gì xảy ra cũng không để ý”.

Nhiều dân mạng cảnh báo thói xấu mải mê dùng điện thoại không chú ý gì xung quanh. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người nhấn mạnh về nguy cơ không thể xem thường của thói quen đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng này. Thanh Nga bình luận: “Tôi thấy bây giờ không ít người có thói quen vừa đi vừa nhìn điện thoại, mắt gần như không rời màn hình. Ra đường mà cứ cúi đầu đọc tin nhắn, xem video thì rất dễ va vào người khác, bước hụt bậc thềm hoặc không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Điện thoại có thể chờ vài phút mà”.

Hải Yến cảnh báo: “Nhiều người cứ nghĩ mình chỉ xem điện thoại một chút, nhưng thực tế sự chú ý đã bị cuốn hết vào màn hình, chẳng còn quan sát được những gì diễn ra xung quanh. Tôi từng chứng kiến người đi bộ vừa qua đường vừa nhắn tin, xe máy phía trước phanh gấp mà họ vẫn không hề biết. Những việc tưởng nhỏ nhưng nguy hiểm cho cả mình lẫn người khác”.

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ các tình huống dở khóc dở cười mình gặp phải khi mải dùng điện thoại. “Tôi từng mải đọc tin nhắn khi đang dắt xe máy ra khỏi ngõ, không để ý phía trước có một chiếc ô tô đang lùi. May mà bác tài bóp còi liên tục nên tôi mới giật mình dừng lại. Nghĩ lại vẫn thấy lạnh người. Nhiều lúc cứ nghĩ mình chỉ cúi xuống xem điện thoại vài giây, nhưng chỉ vài giây đó cũng đủ khiến mình không kịp xử lý tình huống bất ngờ”, Thu Trang viết.

Khánh Thiện bình luận: “Có lần tôi đang đi bộ trên vỉa hè, vừa xem điện thoại. Mải nhìn màn hình nên tôi bước thẳng xuống lòng đường lúc đèn đỏ, khiến một người đi xe máy phải phanh gấp. Anh ấy quay lại nhắc, tôi vừa ngượng, vừa sợ. Từ đó nếu cần xem gì, tôi thường đứng hẳn vào một chỗ an toàn rồi mới mở điện thoại”.