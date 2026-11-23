(VTC News) -

Theo Xinmin Evening News, người phụ nữ Quảng Đông, Trung Quốc, đã phải chịu đựng tình trạng khô và ngứa mắt dai dẳng trong hơn một tháng qua. Gần đây, khi đưa con gái đi khám mắt, bà cũng tiện thể kiểm tra và được chẩn đoán có tới 45 con ve Demodex ký sinh còn sống trong các nang lông mi.

Chẩn đoán sâu hơn cho thấy người phụ nữ này mắc hội chứng khô mắt và rối loạn chức năng tuyến Meibom (các tuyến tiết chất dầu nằm dọc theo bờ mí mắt, có vai trò tạo lớp dầu ngoài cùng của màng phim nước mắt để giữ ẩm và ngăn nước mắt bay hơi quá nhanh). Các tuyến Meibom của bà cũng đã bị teo ở mức độ trung bình.

Những người thường xuyên trang điểm mắt nhưng không tẩy trang kỹ lưỡng có nguy cơ cao bị ve Demodex ký sinh. (Ảnh minh họa: Northpointeyestudio)

Khi tìm hiểu về lối sống của bệnh nhân, bác sĩ biết được rằng bà kẻ mắt và chuốt mascara hàng ngày, nhưng lại hay bỏ qua bước làm sạch kỹ phần gốc lông mi. Ngoài ra, bệnh nhân này còn từng phẫu thuật tạo mắt hai mí cách đây ba tháng. Sau phẫu thuật, để tránh nước và ngăn ngừa nhiễm trùng, bà đã cố tình tránh vùng mắt khi rửa mặt hoặc gội đầu.

Việc không vệ sinh kỹ lưỡng trong thời gian dài đã dẫn đến tình trạng tích tụ dầu thừa và cặn trang điểm, vô tình tạo thành môi trường lý tưởng cho ve Demodex sinh sôi, gây ra tình trạng viêm mi mắt nghiêm trọng và tổn thương các tuyến ở mi mắt.

Nhờ các phương pháp chuyên môn như làm sạch sâu bờ mi, liệu pháp ánh sáng xung cường độ cao (IPL) kết hợp với thuốc kháng viêm và thuốc diệt ve, các triệu chứng khô và ngứa mắt của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể, chức năng của các tuyến Meibom cũng dần ổn định trở lại.

Ca bệnh này khiến các bác sĩ nhãn khoa đặc biệt cảnh báo về năm nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị ve Demodex ký sinh, cần hết sức lưu ý: Những người thường xuyên trang điểm mắt nhưng không tẩy trang kỹ lưỡng; những người e ngại việc vệ sinh vùng mắt trong thời gian dài sau phẫu thuật mắt; những người đeo kính áp tròng lâu ngày; người cao tuổi có chức năng tuyến Meibom suy giảm theo tuổi tác; những người có làn da dầu hoặc nuôi thú cưng trong nhà. Tất cả những đối tượng này cần đặc biệt chú trọng đến việc vệ sinh và chăm sóc bờ mi.

Các bác sĩ cũng lưu ý thêm rằng, ve Demodex có nguy cơ lây truyền nhất định. Nếu một thành viên trong gia đình được chẩn đoán mắc bệnh viêm bờ mi do Demodex, những người sống cùng nhà nên đặc biệt quan tâm đến tình trạng mắt của mình. Ngoài ra, nếu trẻ nhỏ trong gia đình thường xuyên dụi mắt hoặc chớp mắt bất thường, đừng chỉ coi đó là một thói quen xấu; hãy đưa trẻ đi khám sớm nhất có thể để xác định rõ nguyên nhân.