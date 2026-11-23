(VTC News) -

Sáng 21/11, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực từ 1/3/2027.

Đáng chú ý, Luật mới được thông qua chính thức bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, có hưởng lương vào Bộ luật Lao động. Cụ thể là ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 27/7 dương lịch). Ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm 2027.

Cùng với đó là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 24/11 dương lịch). Ngày nghỉ này áp dụng từ năm 2026.

Theo đó, từ năm 2027, Việt Nam có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm, hưởng nguyên lương. Trong đó bao gồm 1 ngày Tết dương lịch; 5 ngày Tết âm lịch; 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 1 ngày 30/4; 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5; 1 ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7); 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đáng chú ý, trong năm 2027, một số dịp nghỉ lễ trùng hoặc liền kề ngày nghỉ cuối tuần, giúp người lao động có kỳ nghỉ kéo dài liên tục. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng dịp nghỉ lễ năm 2027.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027

(Ảnh minh họa: AI)

Tết Dương lịch năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Do ngày nghỉ lễ liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần có thể nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1.

Người lao động trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 4/1/2027.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 nghỉ 7 ngày liên tục. (Ảnh: Chính phủ)

Theo Thông báo số 11483/TB-BNV ngày 9/10/2026 của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Trong đó, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027

Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm. Năm 2027, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027 dương lịch.

Do ngày nghỉ lễ liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày.

Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027. (Ảnh minh họa: AI)

Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027 kéo dài 3 ngày, từ 16/4 đến hết 18/4. Người lao động trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 19/4/2027.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Năm 2027, ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) rơi vào thứ Sáu, còn ngày Quốc tế Lao động (1/5) rơi vào thứ Bảy.

Người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) được nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ Sáu (30/4) đến hết thứ Hai (3/5), bao gồm cả ngày nghỉ bù. Người lao động trở lại làm việc vào thứ Ba, ngày 4/5.

Lịch nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2027. (Ảnh minh họa: AI)

Lịch nghỉ Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7

Trong năm 2027, ngày 27/7 rơi vào thứ Ba. Vì vậy, người lao động được nghỉ 1 ngày theo quy định, không nối liền với ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 năm 2027. (Ảnh minh họa)

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2027

Theo Thông báo số 11483/TB-BNV ngày 9/10/2026 của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 như sau: Nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2027 Dương lịch và 1 ngày liền kề sau là ngày 3/9/2027.

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2027. (Ảnh: Chính phủ)

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hàng tuần). Cán bộ, công chức, viên chức trở lại làm việc vào thứ Hai, ngày 6/9/2027.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2027

Lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2027. (Ảnh minh họa)

Trong năm 2027, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 rơi vào thứ Tư. Do không trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 1 ngày và trở lại làm việc vào thứ Năm, ngày 25/11/2027.