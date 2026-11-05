Vinamilk ba năm liên tiếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

(VTC News) -

Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và đại diện nhiều tập đoàn hàng đầu trong khu vực, cùng thảo luận về những chuyển dịch của kinh tế toàn cầu, các động lực tăng trưởng mới và tương lai của doanh nghiệp Đông Nam Á.

Tại sự kiện, bà Mai Kiều Liên đón nhận hai danh hiệu từ Fortune: lần thứ ba liên tiếp có mặt trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á (Most Powerful Women Asia) và Vinamilk tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500).

Hai ghi nhận trong năm Vinamilk kỷ niệm 50 năm thành lập cho thấy sự song hành giữa dấu ấn của người lãnh đạo và năng lực phát triển của một doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Mai Kiều Liên đại diện Vinamilk nhận vinh danh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 từ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và bà Khoon Fong Ang - Giám đốc điều hành Fortune Asia.

Dấu ấn nữ lãnh đạo Việt Nam trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, bà Mai Kiều Liên đứng thứ 71, tăng hai bậc so với năm 2025 và bốn bậc so với năm 2024. Đây là năm thứ ba liên tiếp bà có mặt trong danh sách thường niên của Fortune, bên cạnh những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, sản xuất, bán lẻ và hàng tiêu dùng tại châu Á.

Danh sách năm nay quy tụ 100 nữ lãnh đạo đến từ 14 thị trường trong khu vực, gồm các nhà sáng lập, CEO và lãnh đạo cấp cao có sức ảnh hưởng vượt qua ranh giới quốc gia và ngành nghề. Fortune đánh giá các ứng viên dựa trên những tiêu chí như quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, năng lực đổi mới, tầm ảnh hưởng, quá trình phát triển sự nghiệp và những đóng góp cho xã hội.

Trong phần giới thiệu về bà Mai Kiều Liên, Fortune nhấn mạnh hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk, từ một kỹ sư ngành sữa năm 1976 đến vị trí Tổng Giám đốc từ năm 1992.

Bà là một trong những CEO có thời gian điều hành doanh nghiệp lâu năm nhất Việt Nam, dẫn dắt Vinamilk qua những giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ cổ phần hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế.

Dấu ấn của bà không chỉ nằm ở thời gian lãnh đạo mà còn ở khả năng duy trì sức cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới của một doanh nghiệp đã trải qua nhiều chu kỳ phát triển. Từ những nhà máy sữa đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk từng bước xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ và đưa sản phẩm Việt Nam tham gia thị trường quốc tế.

Trong suốt hành trình ấy, bà Mai Kiều Liên luôn nhất quán với quan điểm chất lượng là nền tảng của ngành thực phẩm, dinh dưỡng. Tư duy đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm, đầu tư dài hạn cho công nghệ và phát triển nguồn nhân lực đã trở thành những yếu tố quan trọng định hình văn hóa và chiến lược phát triển của Vinamilk.

Ở tuổi 50, Vinamilk tiếp tục chuyển mình với chiến lược tái định vị thương hiệu, đổi mới danh mục sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững. Đó cũng là minh chứng cho tư duy lãnh đạo xuyên suốt của bà Mai Kiều Liên: một doanh nghiệp muốn đi xa phải không ngừng nâng chuẩn, chủ động

Bên cạnh hoạt động vinh danh, bà Mai Kiều Liên tham dự các phiên thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khu vực cùng trao đổi về những xu hướng đang định hình tương lai kinh tế châu Á.

Các phiên thảo luận tập trung vào những thách thức và cơ hội trước biến động địa chính trị, kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và dịch chuyển các trung tâm ảnh hưởng kinh tế. Đặc biệt, chương trình dành không gian cho cộng đồng Fortune Most Powerful Women Asia chia sẻ góc nhìn về vai trò của nữ lãnh đạo trong việc xây dựng quan hệ hợp tác, mở rộng tầm ảnh hưởng và dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Sự hiện diện của bà Mai Kiều Liên tại diễn đàn tiếp tục cho thấy vị thế của các nữ doanh nhân Việt Nam trong cộng đồng lãnh đạo khu vực, nơi kinh nghiệm điều hành, khả năng thích ứng và tầm nhìn dài hạn ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Vinamilk ba năm liên tiếp vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Cùng với ghi nhận dành cho người đứng đầu, Vinamilk tiếp tục được Fortune xếp hạng trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026, đứng thứ 164 trong bảng xếp hạng.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Vinamilk có mặt trong Fortune Southeast Asia 500, đồng thời là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam duy trì sự hiện diện trong danh sách kể từ khi Fortune bắt đầu công bố bảng xếp hạng riêng cho khu vực vào năm 2024.

Fortune Southeast Asia 500 xếp hạng các doanh nghiệp dựa trên doanh thu, phản ánh quy mô hoạt động và vị thế của những doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế khu vực. Năm 2026, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách tăng 26%, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Trong bối cảnh bảng xếp hạng có sự hiện diện nổi bật của các tập đoàn năng lượng, tài chính và công nghiệp, việc một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, dinh dưỡng như Vinamilk duy trì vị trí trong danh sách là một ghi nhận đáng chú ý về quy mô và năng lực hoạt động.

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk hiện sở hữu hệ thống 16 nhà máy và 15 trang trại trong và ngoài nước, với sản phẩm đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa, đồng thời được Brand Finance đánh giá là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Vinamilk tiếp tục cho thấy sức bật của một doanh nghiệp lâu năm nhưng không ngừng đổi mới. Từ tái định vị thương hiệu, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng theo xu hướng mới đến hiện đại hóa sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế, doanh nghiệp đang tạo thêm những động lực tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Hai danh hiệu từ Fortune trong cùng một năm mang ý nghĩa đặc biệt khi Vinamilk bước qua cột mốc nửa thế kỷ. Nếu bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng của người lãnh đạo, Fortune Southeast Asia 500 phản ánh quy mô và vị thế của doanh nghiệp được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Đằng sau những thành tựu ấy là hành trình bền bỉ của một thương hiệu Việt Nam, với khát vọng làm chủ ngành dinh dưỡng, không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ nền tảng được tạo dựng trong 50 năm qua, Vinamilk tiếp tục hướng đến những mục tiêu phát triển mới, mang sản phẩm và thương hiệu Việt Nam vươn xa hơn trên trường quốc tế.