Viettel Store AAR lập dấu ấn với phiên livestream Apple triệu đô

(VTC News) -

Không chỉ đạt Top 1 toàn sàn ở ngành hàng điện tử, phiên livestream còn xuất sắc đứng Top 8 trong số tất cả các phiên livestream diễn ra trên nền tảng TikTok Shop cùng ngày. Kết quả này cho thấy sức hút của các sản phẩm Apple chính hãng, đồng thời khẳng định tiềm năng của mô hình bán lẻ công nghệ trên nền tảng số mà Viettel Store đang tích cực phát triển.

Trong phiên livestream đầu tiên, Viettel Store AAR mang đến loạt sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, tập trung vào những mẫu iPhone đang nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường như iPhone Duo và iPhone 18 Pro Series cùng các thiết bị khác như iPad, AirPods, Apple Watch.

Sức nóng từ chương trình thể hiện ngay trong thời gian phát sóng khi nhiều sản phẩm nhanh chóng cháy hàng. Khách hàng có thể theo dõi phần giới thiệu và thao tác thực tế trên các thiết bị Apple, cập nhật ưu đãi và gửi câu hỏi qua phần bình luận để có thêm thông tin trước khi lựa chọn sản phẩm.

Qua phiên livestream, Viettel Store mang đến cho khách hàng thêm một cách tìm hiểu các sản phẩm Apple trước khi quyết định mua.

Đáng chú ý, Viettel Store AAR là nhà bán lẻ đầu tiên và duy nhất được Apple ủy quyền livestream bán các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple trên TikTok Shop. Đây là dấu mốc quan trọng trong hoạt động kinh doanh trực tuyến của Viettel Store, đồng thời mở ra phương thức tiếp cận mới cho người tiêu dùng khi tìm mua các thiết bị công nghệ chính hãng.

Thông qua kênh này, khách hàng có thể khám phá đa dạng sản phẩm từ iPhone, iPad, AirPods đến Apple Watch, theo dõi nội dung giới thiệu trực tiếp đồng thời tìm hiểu về chính sách bảo hành và các dịch vụ hỗ trợ sau mua của Viettel Store ngay trên nền tảng TikTok Shop.

Sự kết hợp giữa uy tín của nhà bán lẻ được Apple ủy quyền và khả năng tương tác của livestream góp phần tăng sự thuận tiện, minh bạch và tin cậy trong quá trình mua sắm trực tuyến.

Thành công của Viettel Store AAR trên TikTok Shop được xây dựng trên nền tảng uy tín và năng lực vận hành của một hệ thống bán lẻ có bề dày phát triển. Với 20 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Viettel Store hiện sở hữu mạng lưới gần 500 siêu thị trên toàn quốc, đội ngũ gần 3.000 nhân sự, hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố.

Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vị trí Top 3 nhà bán lẻ uy tín Việt Nam năm thứ tư liên tiếp theo công bố của Vietnam Report. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm, dịch vụ và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bối cảnh thị trường bán lẻ công nghệ có nhiều thay đổi.

Đối với các sản phẩm Apple, nhiều siêu thị Viettel Store được đầu tư khu vực bàn trải nghiệm riêng, nơi khách hàng có thể trực tiếp dùng thử iPhone, iPad, Apple Watch, khám phá tính năng và khả năng kết nối trong hệ sinh thái Apple, đồng thời nhận tư vấn từ đội ngũ nhân viên trước khi mua sắm.

Song song với hệ thống cửa hàng, Viettel Store đẩy mạnh các kênh bán hàng trực tuyến. Website ViettelStore.vn cho phép khách hàng dễ dàng tìm kiếm, so sánh sản phẩm, cập nhật ưu đãi và thanh toán online.

Bên cạnh đó, sự hiện diện trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop qua kênh Viettel Store AAR, giúp thương hiệu tiếp cận rộng hơn tới người dùng trẻ, yêu thích khám phá và mua sắm qua nội dung số.

Việc phát triển đồng thời hệ thống cửa hàng, website và các kênh thương mại điện tử cho thấy định hướng nhất quán của Viettel Store trong xây dựng mô hình bán lẻ đa kênh. Khách hàng có thể bắt đầu hành trình mua sắm từ một video livestream, tìm hiểu thêm thông tin trên website, đến trải nghiệm sản phẩm tại siêu thị hoặc lựa chọn đặt hàng trực tuyến theo nhu cầu.

Các điểm chạm được kết nối nhằm tối ưu sự thuận tiện, đồng thời duy trì những giá trị cốt lõi mà người tiêu dùng mong đợi ở một nhà bán lẻ công nghệ uy tín: sản phẩm chính hãng, thông tin minh bạch và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Với doanh thu hơn 1 triệu USD chỉ sau 2 giờ phát sóng trong phiên livestream đầu tiên, Viettel Store AAR đã tạo nên một dấu mốc nổi bật trên TikTok Shop trong ngày hội mua sắm 11/11. Thành tích này không chỉ phản ánh sức mua mạnh mẽ đối với các sản phẩm Apple mà còn mở ra triển vọng phát triển mới cho hoạt động bán lẻ công nghệ trên nền tảng số.

Trên nền tảng hệ thống bán lẻ rộng khắp, uy tín thương hiệu và chiến lược chuyển đổi số được đẩy mạnh, Viettel Store tiếp tục hướng tới mục tiêu đưa trải nghiệm mua sắm công nghệ chính hãng đến gần hơn với mọi khách hàng trên toàn quốc.