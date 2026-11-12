INAX kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam: Ra mắt Spalet Clean và Flash Sale toàn quốc

(VTC News) -

INAX là thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 1996. Từ những ngày đầu hiện diện đến quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, hành trình của INAX tại Việt Nam thể hiện cam kết lâu dài trong việc đưa chuyên môn và công nghệ thiết bị vệ sinh Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Nhân dịp đặc biệt này, nhằm tri ân hàng triệu gia đình Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn INAX trong suốt 30 năm qua, LIXIL ra mắt Spalet Clean, dòng sản phẩm bàn cầu và nắp rửa thông minh INAX. Song song là chương trình ưu đãi lên tới 40% tại 105 showroom và cửa hàng bán lẻ ủy quyền của INAX trên toàn quốc, diễn ra từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027.

Ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam

Từ năm 1996, INAX đã mang đến thị trường Việt Nam những giải pháp thiết bị vệ sinh hiện đại, tiết kiệm nước, đáp ứng nhu cầu vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho gia đình cũng như các công trình. Ở thời điểm đó, bàn cầu INAX đã mở ra một chương mới cho người tiêu dùng Việt trong việc nâng cao chất lượng trải nghiệm vệ sinh.

Kết hợp chuyên môn kỹ thuật Nhật Bản lấy con người làm trung tâm với hoạt động sản xuất trong nước, INAX từng bước xây dựng sự tin tưởng của người tiêu dùng và đối tác trên khắp cả nước. Hiện nay, INAX có 10 nhà máy tại Việt Nam cùng mạng lưới hơn 8.000 đại lý trên toàn quốc.

Được định hướng bởi sứ mệnh của tập đoàn LIXIL - “Hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi” - cùng triết lý “Live Well” của riêng thương hiệu, INAX không ngừng phát triển các giải pháp mang đến sự tiện nghi, thoải mái và nâng cao chất lượng sống trong mỗi ngôi nhà Việt. Chẳng hạn, công nghệ men sứ Aqua Ceramic giúp hạn chế sự tích tụ của chất bẩn và cặn silic gây ố vàng trên bề mặt sứ, giúp việc vệ sinh hằng ngày trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh thiết bị vệ sinh, INAX còn phát triển dòng gạch kiến trúc với hơn 200 bộ sưu tập và mẫu mã, mang đến nhiều lựa chọn về phong cách và thiết kế cho các không gian kiến trúc khác nhau. Các giải pháp này thể hiện nỗ lực của INAX trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt, từ trải nghiệm sử dụng phòng tắm hằng ngày đến việc kiến tạo không gian sống.

Không chỉ cải thiện trải nghiệm sống thông qua sản phẩm, INAX còn đồng hành cùng thế hệ trẻ thông qua giáo dục. Học bổng INAX Talent of Promise (ITOP), một chương trình thuộc hệ sinh thái LIXIL Talent Match của tập đoàn LIXIL, đã trải qua 20 năm hỗ trợ các sinh viên ngành Kiến trúc và Thiết kế có thành tích học tập tốt, đam mê nghiên cứu, sáng tạo và mong muốn đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Trong hành trình đó, chương trình đã trao tổng giá trị học bổng 3 tỷ đồng, hỗ trợ tới 1.000 sinh viên tại hơn 10 trường đại học trên cả nước.

Spalet Clean: Nâng tầm trải nghiệm vệ sinh

Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm INAX tại Việt Nam, Tập đoàn LIXIL giới thiệu dòng sản phẩm bàn cầu và nắp rửa thông minh Spalet Clean nhằm nâng chuẩn trải nghiệm vệ sinh cá nhân. Spalet Clean được thiết kế dựa trên kết quả đáng chú ý của Khảo sát Spalet Clean tại Việt Nam, thu thập ý kiến của 1.000 người tiêu dùng vào tháng 1/2026.

Khảo sát cho thấy phòng tắm đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng sống hằng ngày: 97% người tham gia đồng ý rằng phòng tắm sạch phản ánh mức độ vệ sinh của cả ngôi nhà, trong khi 78% cho rằng việc ở trong phòng tắm đem lại sự riêng tư và thư giãn tinh thần.

INAX SUMI - Bàn cầu tích hợp thuộc dòng sản phẩm Spalet mới ra mắt nhân dịp kỷ niệm 30 năm INAX tại Việt Nam

Nhằm đáp ứng những nhu cầu vệ sinh hằng ngày, Spalet Clean giới thiệu đến các gia đình Việt Nam các dòng bàn cầu thông minh và nắp rửa điện tử INAX có thể lắp đặt trên bàn cầu hiện có, mang đến những giải pháp tiện nghi cho trải nghiệm vệ sinh cá nhân.

Những giải pháp này kế thừa nền tảng công nghệ bàn cầu thông minh của LIXIL, khởi nguồn từ INAX Sanitarina 61 ra mắt năm 1967 - bàn cầu điện tử đầu tiên tại thị trường Nhật Bản. Việc INAX Sanitarina 61 gần đây được Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) công nhận là một dấu mốc công nghệ IEEE Milestone đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển công nghệ bàn cầu thông minh.