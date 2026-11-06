Viettel Store ưu đãi đến 8 triệu đồng cho đồ công nghệ trong 'Siêu sale 11/11'

(VTC News) -

Chương trình quy tụ nhiều thương hiệu công nghệ quen thuộc như Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi, HONOR, vivo, TECNO và Huawei. Bên cạnh smartphone ở nhiều phân khúc, khách hàng còn có cơ hội mua sắm laptop, camera, kính mắt thông minh và đồng hồ thông minh với mức giá ưu đãi.

Ở nhóm smartphone cao cấp, iPhone tiếp tục là một trong những dòng sản phẩm đáng chú ý. iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB có giá chỉ từ 34.490.000 đồng, giảm hơn 3 triệu đồng so với giá bán lẻ 37.990.000 đồng.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Series có giá ưu đãi từ 38.490.000 đồng, đi kèm chính sách giảm thêm đến 18 triệu đồng và trả góp 0% lên đến 18 tháng. Đây là cơ hội để khách hàng cân nhắc nâng cấp thiết bị và trải nghiệm những dòng smartphone mới.

Một lựa chọn khác trong phân khúc cao cấp là Samsung Galaxy Z Fold8 phiên bản 256GB, được giảm từ 46.990.000 đồng xuống còn 38.990.000 đồng, tương đương mức giảm 8 triệu đồng. Với thiết kế màn hình gập và không gian hiển thị lớn, sản phẩm phù hợp với người dùng có nhu cầu làm việc đa nhiệm, giải trí và trải nghiệm công nghệ trên một thiết bị linh hoạt.

Ở phân khúc tầm trung, OPPO Reno16 F 5G phiên bản 8GB/256GB được áp dụng giá khuyến mại 14.870.000 đồng, thấp hơn mức giá bán lẻ 14.990.000 đồng. Xiaomi Redmi Note 17 5G phiên bản 6GB/128GB cũng có giá mới 7.890.000 đồng, giảm 1,1 triệu đồng so với giá bán lẻ 8.990.000 đồng.

Đây là những lựa chọn dành cho người dùng quan tâm đến smartphone 5G và dung lượng bộ nhớ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Với khách hàng có ngân sách thấp hơn, chương trình mang đến nhiều lựa chọn từ các thương hiệu HONOR, vivo và TECNO. HONOR X7d phiên bản 8GB/128GB được giảm từ 6.990.000 đồng xuống còn 5.290.000 đồng. vivo Y21d phiên bản 4GB/128GB có giá ưu đãi 6.490.000 đồng, trong khi TECNO Spark 50 phiên bản 4GB/128GB chỉ còn 4.590.000 đồng.

Các mức giá này giúp người dùng có thêm lựa chọn khi tìm kiếm smartphone phục vụ liên lạc, học tập, làm việc và giải trí.

Không chỉ tập trung vào điện thoại di động, Viettel Store còn mở rộng ưu đãi sang nhóm thiết bị phục vụ công việc. Laptop HP 240R G9 với bộ vi xử lý Core 5-120U, RAM 16GB, SSD 512GB và màn hình 14 inch Full HD được giảm từ 23.990.000 đồng xuống còn 19.990.000 đồng.

Đây là lựa chọn đáng tham khảo đối với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng đang có nhu cầu nâng cấp thiết bị phục vụ học tập, làm việc.

Đối với những người yêu thích du lịch và sáng tạo nội dung, camera DJI Osmo Pocket 4 Standard Combo cũng góp mặt trong chương trình với giá bán lẻ 11.635.000 đồng. Trong khi đó, kính mắt thông minh Rokid AI Glasses RV203 được giảm từ 9.990.000 đồng xuống còn 8.990.000 đồng.

Ở nhóm thiết bị đeo, Huawei Watch GT7 46mm dây cao su có giá ưu đãi 5.490.000 đồng, giảm 1 triệu đồng so với giá bán lẻ 6.490.000 đồng.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp trên giá bán, chính sách thu cũ đổi mới trợ giá đến 8 triệu đồng là điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Khách hàng có thể tận dụng giá trị thiết bị đang sử dụng để đổi sang sản phẩm mới, giảm thêm chi phí mua sắm. Chính sách này đặc biệt phù hợp với những người đang muốn nâng cấp smartphone đời cũ lên các dòng máy mới hoặc chuyển sang phân khúc cao cấp hơn.

Ngoài ra, chương trình trả góp 0% mang đến phương án thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng chủ động phân bổ ngân sách thay vì phải thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm trong một lần. Khi kết hợp cùng ưu đãi giá và chính sách thu cũ đổi mới, người dùng có thêm cơ hội sở hữu thiết bị công nghệ phù hợp với nhu cầu mà vẫn tối ưu chi phí.

Với thông điệp “Siêu sale 11/11 - Ngày đôi giá xịn, giảm tới 50%”, Viettel Store mang đến nhiều lựa chọn mua sắm từ smartphone phổ thông chỉ 4,59 triệu đồng đến điện thoại cao cấp, laptop và các thiết bị công nghệ thông minh. Chương trình diễn ra từ ngày 06 đến 15/11 tại hệ thống Viettel Store trên toàn quốc. Khách hàng có thể liên hệ hotline 1800.8123 hoặc truy cập tại đây để tìm hiểu chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi.