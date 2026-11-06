Đến Y-Fest 2026, ghé Viettel Store khám phá công nghệ, nhận quà cực chất

(VTC News) -

Y-Fest 2026 không chỉ là điểm hẹn âm nhạc dành cho giới trẻ mà còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Đồng hành cùng sự kiện trong hai ngày 6-7/11 tại Công viên Sông Hậu, TP. Cần Thơ, Viettel Store mang đến không gian công nghệ sôi động với hàng loạt smartphone mới, trò chơi tương tác, hoạt động sáng tạo cùng nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn dành cho khách tham quan.

Giữa không khí náo nhiệt của Y-Fest, gian hàng Viettel Store là một trong những điểm dừng chân đáng chú ý dành cho những ai yêu thích công nghệ và muốn khám phá những trải nghiệm mới. Tại đây, khách tham dự có thể tiếp cận nhiều dòng smartphone đến từ các thương hiệu lớn như Apple, Samsung, OPPO, Xiaomi và HONOR.

Từ thiết kế, màn hình, camera đến hiệu năng và các tính năng thông minh, những công nghệ nổi bật trên từng sản phẩm đều được giới thiệu trực tiếp để khách hàng tự mình khám phá.

Thay vì chỉ tìm hiểu qua thông số kỹ thuật, người dùng có thể thoải mái cầm máy, trải nghiệm các tính năng và so sánh những mẫu điện thoại khác nhau ngay tại gian hàng. Đây cũng là cơ hội để những khách hàng đang có nhu cầu đổi mới smartphone tìm hiểu thêm về các lựa chọn trên thị trường, đồng thời nhận được những thông tin hữu ích trước khi quyết định mua sắm.

Không gian Viettel Store còn được thiết kế với nhiều hoạt động mang tính tương tác, hướng đến trải nghiệm vui chơi và sáng tạo. Khách tham quan có thể ghé khu vực photobooth Samsung để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè. Những bức hình check-in không chỉ là kỷ niệm tại Y-Fest mà còn là cách để mỗi người lưu lại dấu ấn riêng trong hành trình tham gia lễ hội.

Với những bạn yêu thích các hoạt động thủ công, workshop gắn sticker đá lên popsocket chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị. Người tham gia được tự tay lựa chọn và trang trí phụ kiện điện thoại theo sở thích, tạo nên những món đồ nhỏ xinh mang phong cách cá nhân.

Bên cạnh đó, trò chơi xếp hình cùng các thử thách tương tác cũng là cơ hội để khách tham quan thử sức, giao lưu và nhận về những phần quà hấp dẫn.

Đặc biệt, đến với gian hàng Viettel Store, khách tham dự còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi mua sắm thiết thực. Trong đó, voucher giảm giá 500.000 đồng khi mua bất kỳ mẫu iPhone nào tại Viettel Store là một trong những chương trình đáng chú ý, dành cho những khách hàng đang quan tâm đến các sản phẩm Apple.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận voucher mua hàng trị giá 100.000 đồng, áp dụng mức giảm tối đa 5% theo điều kiện chương trình.

Danh sách quà tặng tại gian hàng cũng khá đa dạng với nhiều món doorgift (quà tặng sự kiện) như gấu bông, khăn lụa và các phần quà thú vị khác. Đặc biệt, vé tham dự đại nhạc hội Y-Fest cũng được đưa vào chương trình quà tặng, mang đến cơ hội trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc dành cho những người yêu âm nhạc.

Với nhiều hình thức ưu đãi và quà tặng khác nhau, khách tham quan có thêm lý do để ghé thăm và trải nghiệm các hoạt động tại gian hàng.

Sau hành trình khám phá công nghệ và tham gia các hoạt động tương tác, khán giả có thể tiếp tục hòa mình vào không khí đại nhạc hội Y-Fest 2026 với chủ đề “Beat of life”, diễn ra ngày 7/11 tại Công viên Sông Hậu.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật được giới trẻ yêu thích như Quang Hùng MasterD, Orange, Pháp Kiều, BUITRUONGLINH, CONGB và Yeolan. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn đa dạng và giàu năng lượng trên sân khấu Y-Fest.

Sự kết hợp giữa không gian công nghệ, hoạt động giải trí và đại nhạc hội tạo nên hành trình trải nghiệm nhiều màu sắc tại Y-Fest năm nay. Với Viettel Store, đây cũng là dịp để mang các sản phẩm công nghệ đến gần hơn với khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua những trải nghiệm trực tiếp thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm.

Khách tham quan có thể ghé gian hàng Viettel Store ngày 6/11 từ 15h00 đến 22h00 và ngày 7/11 từ 10h00 đến 17h00 tại Công viên Sông Hậu, TP. Cần Thơ. Đừng quên dành thời gian khám phá không gian công nghệ, thử sức với các trò chơi, tự tay sáng tạo phụ kiện và săn những phần quà hấp dẫn để chuyến đi Y-Fest 2026 thêm trọn vẹn.