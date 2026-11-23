(VTC News) -

Diễn đàn có sự tham dự và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc.

Thỏa thuận mở rộng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO), bảo dưỡng linh kiện, hệ thống điện tử hàng không, cải tiến tàu bay và đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Hai bên cũng nghiên cứu phát triển dịch vụ công nghiệp hàng không, quản lý vòng đời tàu bay và năng lực kỹ thuật, bảo dưỡng, đào tạo tại Việt Nam, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng tới phục vụ Vietjet và các hãng hàng không khu vực.

Vietjet và Tập đoàn Haite trao thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghiệp và kỹ thuật hàng không.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Phát triển bền vững ngành hàng không không chỉ đến từ mở rộng đội tàu bay và mạng bay, mà còn cần nền tảng vững chắc về kỹ thuật, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

Hợp tác với Tập đoàn Haite sẽ giúp hai bên phát huy thế mạnh, cùng phát triển các cơ hội trong lĩnh vực MRO, đào tạo và dịch vụ công nghiệp hàng không, tạo thêm giá trị dài hạn cho hệ sinh thái hàng không Việt Nam và khu vực”.

Thành lập năm 1991, Tập đoàn Haite hoạt động trong ba lĩnh vực chính gồm công nghệ hàng không, thiết bị công nghệ cao và vi mạch tích hợp. Trong lĩnh vực hàng không, tập đoàn phát triển hệ sinh thái từ bảo dưỡng tàu bay, động cơ, sản xuất thiết bị đến đào tạo và tài chính hàng không.

Haite là “trung tâm công nghệ doanh nghiệp” cấp quốc gia và đơn vị trọng điểm hỗ trợ phát triển động cơ hàng không tại Trung Quốc.

Hợp tác với Haite tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng đối tác quốc tế, nâng cao năng lực kỹ thuật và phát triển hệ sinh thái dịch vụ hàng không của Vietjet, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam và khu vực.