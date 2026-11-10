Tây Ninh tăng tốc phủ sóng dịch vụ công trực tuyến

(VTC News) -

Không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp cận công nghệ. Với người cao tuổi, người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc người lần đầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, việc được hướng dẫn trực tiếp có thể giúp giảm tâm lý e ngại, hạn chế những khó khăn khi thao tác và tạo cơ hội tiếp cận các dịch vụ công.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, Tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Tây Ninh đã được thành lập nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNeID, và các tiện ích số khác.

Hiện Tây Ninh có 1.208 Tổ công nghệ số cộng đồng với 23.702 thành viên. Mỗi thành viên là một “cánh tay nối dài” của chuyển đổi số, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân” làm quen với các tiện ích số.

Tổ Công nghệ số cộng đồng trên là lực lượng nòng cốt trong việc đưa công nghệ số đến từng người dân. (Ảnh: Báo và PT, TH Tây Ninh)

Tổ cũng duy trì 770 nhóm Zalo cộng đồng tại các xã, ấp, khu phố, giúp phổ biến chính sách, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin và tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng các nền tảng số.

Tính đến tháng 11/2026, các tổ đã tổ chức khoảng 5.200 cuộc ra quân hướng dẫn cho hơn 310.000 hộ, hỗ trợ 2,3 triệu người kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2.

Tùy nhu cầu từng địa bàn, nhiều mô hình hay đã ra đời, tiêu biểu như mô hình “Đại sứ số - Gia đình số” huy động đoàn viên, giáo viên trực tiếp đến nhà hỗ trợ các thành viên gia đình sử dụng nền tảng số. Mô hình này đã có mặt tại 80 xã, phường.

Mô hình “Ấp thông minh và cụm máy tính cộng đồng” bố trí máy tính có kết nối internet tại nhà văn hóa, hỗ trợ người dân, đặc biệt là công nhân, thực hiện thủ tục trực tuyến ngoài giờ hành chính.

Tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các trạm hỗ trợ lưu động được kết hợp với hoạt động chi trả an sinh xã hội, qua đó hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật cài đặt VNeID.

Những cách làm này cho thấy việc phổ cập công nghệ sẽ thuận lợi hơn khi lồng ghép vào các hoạt động quen thuộc. Người dân được hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ và đúng nhu cầu.

Người cao tuổi được tận tình hướng dẫn làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Tây Ninh)

Tại phường An Tịnh, để đơn giản hoá việc hướng dẫn các thủ tục hành chính phổ biến, Tổ đã soạn tờ gấp hướng dẫn từng bước, dán mã QR dẫn đến video hướng dẫn tại bộ phận một cửa và nhà văn hóa khu phố.

Thay vì phải ghi nhớ toàn bộ quy trình, người sử dụng có thể tham khảo hướng dẫn trong quá trình thao tác, qua đó giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Theo lãnh đạo UBND phường An Tịnh, việc triển khai Kế hoạch 268 trên địa bàn phường thời gian qua đã góp phần quan trọng rút ngắn thời gian, giảm chi phí và giảm số lần đi lại của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; hỗ trợ kịp thời các nhóm còn hạn chế về kỹ năng số như người lớn tuổi, người ít tiếp xúc công nghệ.

Không chỉ hỗ trợ thủ tục hành chính, các tổ công nghệ số cộng đồng tại tỉnh Tây Ninh còn góp phần đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch tại khu dân cư.

Toàn tỉnh đã có 18.958 hộ kinh doanh và người dân được hướng dẫn ứng dụng nền tảng số, trong đó có việc quảng bá, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Các thành viên cũng đến từng sạp hàng tại chợ, hướng dẫn tiểu thương tạo mã QR, sử dụng các ứng dụng ngân hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Những nỗ lực của Tổ công nghệ số cộng đồng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, tạo nền tảng hình thành công dân số và xây dựng xã hội số tại địa phương.