(VTC News) -

Theo ông Chu Thắng Trung - Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), vụ điều tra theo Mục 301 đã được Mỹ tiến hành từ tháng 3/2026. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã triển khai hết sức tích cực và cung cấp nhiều tài liệu, thông tin liên quan, phản ánh tình hình thực tế của các ngành sản xuất tại Việt Nam để phản bác những cáo buộc được đưa ra trong vụ việc.

Chiều 26/11, Bộ Công Thương họp báo thông tin về việc Mỹ ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra về tình trạng dư thừa công suất.

Đến tối 25/11/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã ban hành kết luận sơ bộ đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có Việt Nam.

Với Việt Nam theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa của Việt Nam là 35%. Tuy nhiên, mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Ông Trung khẳng định đây mới chỉ là đề xuất ban đầu của USTR. Đề xuất này sẽ còn được thảo luận, trao đổi ý kiến giữa các bên liên quan theo quy trình điều tra của USTR.

“Mức thuế cuối cùng còn phụ thuộc vào quá trình tham vấn, trao đổi thông tin và kết quả đàm phán giữa hai nước”, ông Trung thông tin.

Đàm phán qua các kênh, đưa mức cam kết cao nhất

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, trao đổi với phía Mỹ để làm rõ các cáo buộc về tình trạng dư thừa công suất, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Thái, ưu tiên đầu tiên là hợp tác với phía Mỹ thông qua những kênh khác nhau.

Kênh đầu tiên là cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. “Bộ Công Thương đã chuẩn bị sẵn những ý kiến và cũng sẽ tham dự những phiên điều trần công khai. Đồng thời phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp của Mỹ tại Việt Nam để cung cấp thông tin một cách đầy đủ, trung thực và khách quan cho các cơ quan điều tra của Mỹ”, ông Thái nói.

Kênh thứ hai là đàm phán hiệp định đối ứng công bằng và cân bằng giữa hai bên. Đây là kênh mà Việt Nam đã nỗ lực triển khai trong thời gian qua, chủ động đưa ra các cam kết. Đây là những cơ sở rất tốt để hai bên có thể sớm kết thúc đàm phán.

“Về cơ bản thì chúng tôi có thể khẳng định Việt Nam đã đưa ra những nội dung cam kết ở mức cao nhất, thể hiện thiện chí tối đa của Việt Nam trong quá trình đàm thương mại. Và chúng tôi cũng rất hy vọng với nỗ lực đó của Việt Nam thì hai bên sẽ sớm thống nhất, đi đến ký kết hiệp định”, ông Thái bày tỏ.

Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ.

Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó

Trước những biến động trong chính sách thương mại của Mỹ, đại diện Bộ Công Thương cho rằng doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó, thay vì chờ đến khi có quyết định thuế chính thức.

Ngày 21/11/2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là cơ sở để các bộ, ngành và doanh nghiệp tăng cường năng lực nhận diện, quản trị rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Chính phủ, đồng thời triển khai nhiều giải pháp cảnh báo, hỗ trợ doanh nghiệp trước những thay đổi trong chính sách thương mại của các thị trường.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh, mỗi ngành hàng, lĩnh vực và doanh nghiệp có những đặc thù riêng nên không thể áp dụng một phương án ứng phó chung. Doanh nghiệp cần rà soát thị trường, mặt hàng xuất khẩu, các quy định thuế và khả năng được miễn trừ để xây dựng kế hoạch phù hợp.

Chẳng hạn, một số mặt hàng như chè, cà phê có thể thuộc diện được xem xét miễn trừ. Trong khi đó, những sản phẩm thuộc phạm vi điều tra theo Mục 232 của Mỹ, như một số mặt hàng máy tính và điện tử, có cơ chế áp dụng khác với cuộc điều tra theo Mục 301.

Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định chính xác mặt hàng của mình thuộc diện điều tra, áp dụng thuế nào và có thuộc trường hợp được miễn trừ hay không, từ đó tính toán phương án kinh doanh và xuất khẩu.

Bộ Công Thương khẳng định vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước là đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những tác động bất lợi từ các biện pháp thương mại của đối tác.

Đối với những tác động có thể xảy ra nếu Mỹ giữ mức thuế 35% hoặc giảm xuống 20%, Bộ Công Thương cho rằng mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng ngành hàng và doanh nghiệp. Do đó, việc đánh giá và xây dựng phương án ứng phó cần được thực hiện trên cơ sở đặc thù của từng lĩnh vực.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế tiếp tục biến động khó lường, Bộ Công Thương nhận định công tác quản trị rủi ro cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Dù chịu nhiều sức ép từ chính sách thuế của các thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì kết quả tích cực.

“Bộ Công Thương tin tưởng với sự phối hợp giữa các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam có thể chủ động ứng phó với những biến động của thị trường quốc tế, duy trì đà tăng trưởng xuất nhập khẩu”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nói.