Việt Nam tiếp tục đàm phán thương mại với Mỹ sau bầu cử giữa kỳ

(VTC News) -

Chiều 5/11, trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả bầu cử Hoa Kỳ ảnh hưởng đến đàm phán thương mại với Việt Nam như thế nào, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

“Trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng. Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang tiếp tục. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, quan hệ kinh tế - thương mại song phương sẽ tiếp tục phát triển cân bằng, hài hòa, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước”.

Trước đó, vào đầu tháng 10, thông tin về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ trải qua 7 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán ở cả cấp Bộ trưởng và cấp kỹ thuật. Cho đến nay, hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

Bộ Công Thương kỳ vọng với sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai bên sẽ sớm hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để hiệp định để có thể tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Việc hai nước đạt được một hiệp định thương mại sẽ góp phần bảo đảm một khuôn khổ thương mại ổn định, cân bằng, hướng tới sự phát triển bền vững và mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn.